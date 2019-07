Dziś wielki biznes musi też dbać o sprawy społeczne

Wielkie firmy odnoszące sukcesy w biznesie powinny coraz bardziej włączać się w programy społeczne, pomagają pracownikom i lokalnej społeczności, w której firmy te funkcjonują. Takim przykładem są realizowane obecnie i planowane długofalowe działania w zakresie zapewnienie mieszkańcom Płocka i powiatu płockiego dostępu do profilaktyki zdrowotnej i badań.

Dziś w siedzibie Orlenu w Warszawie podpisany został list intencyjny dotyczący: „Kompleksowego wieloletniego planu profilaktyki i leczenia chorób płuc i nowotworów dla mieszkańców Płocka oraz powiatu płockiego”, nad którym patronat objął Minister Zdrowia. W spotkaniu wzięli udział prezes zarządu PKN ORLEN, Daniel Obajtek oraz przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc.

PKN Orlen jest pomysłodawcą tej współpracy. A skąd w ogóle wzięło się to zaangażowanie tłumaczył na briefingu prasowym prezes PKN Orlen:

Trafiają do mnie listy z prośbą o pomoc. Bardzo często wynika z nich, że gdyby pomoc była dostarczona wcześniej mogłoby nie dochodzić do ludzkich dramatów. Dlatego podjęliśmy tę inicjatywę. Nasza Fundacja Dar Serca realizuje liczne społeczne projekty – powiedział.

W jego opinii ważne jest również inny aspekt podjętych działań:

To jest program pilotażowy, które może służyć później innym firmom i innym działaniom w tym zakresie. Jeżeli możemy uratować jedno ludzkie życie to warto wchodzić w takie programy. Dlatego dziękuję instytutom i ministerstwu, że tak bardzo się w to zaangażowały – mówił

Zadbanie o Płock to jest też nasz obowiązek, tu prowadzimy działalność tu są nasze spółki zależne. Przede wszystkim ten program ma edukować, chodzi o edukację, profilaktykę, diagnozę i leczenie – podkreślał.