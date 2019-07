Forum wGospodarce.pl: Przyjaciele polskiej gospodarki

Ideą Forum wGospodarce.pl jest wskazanie wartościowych inwestycji zagranicznych w Polsce. Przedstawiciele firm z kapitałem zagranicznym,partnerzy I edycji Forum wGospodarce.pl zostali uhonorowani tytułem „Przyjaciel Polskiej Gospodarki”. Uroczystość uświetnił swoją obecnością Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

Idea Forum w Gospodarce.pl zrodziła się z dostrzeżonej w redakcji ekonomicznej Grupy Medialnej Fratria potrzeby uczciwego podjęcia tematu wpływu inwestycji opartych na kapitale zagranicznym na polską gospodarkę.

Postanowiliśmy zmierzyć się z wieloma narosłymi przez ostatnie 30 lat stereotypami, jakie wytworzyły się wokół zagranicznych firm inwestujących w Polsce. Uznaliśmy, że najlepszymi narzędziami do realizacji tego zadania będą debaty eksperckie z przedstawicielami inwestorów zagranicznych oraz decydentami odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją strategii gospodarczej państwa.

Od lutego do czerwca odbyło się w sumie sześć wartościowych debat, w której przedstawiciele administracji rządowej spotykali się ze środowiskiem przedsiębiorców reprezentujących kapitał zagraniczny.

Debaty te okazały się doskonałym miejscem do tego, by pokazać jak istotny i wartościowy jest wkład zagranicznych inwestorów w polską gospodarkę. Okazało się, że pojęcie patriotyzmu gospodarczego nie stoi wcale w sprzeczności z faktem wspierania inwestycji zagranicznych. W czasie naszych debat odkłamaliśmy wiele stereotypów – mówił inaugurując galę finałową Maciej Wośko, redaktor naczelny „Gazety Bankowej”.

Następnie zabrała głos Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii, która bardzo aktywnie wspierała projekt Forum wGospodarce, osobiście biorąc udział w wybranych debatach.

Jadwiga Emilewicz / autor: Fratria

Kto to jest przyjaciel polskiej gospodarki – to oczywiście polski przedsiębiorca, to ktoś, kto przyczynia się do naszego wzrostu gospodarczego. Ale to także zagraniczni inwestorzy, którzy często rozpoczynali swoje inwestycje na początku transformacji ustrojowej, traktując wówczas często Polskę jak „stół montażowy”. Jednak dzisiaj, ci którzy zakorzenili się w Polsce wnoszą bardzo wiele, głównie poprzez budowanie centrów badawczo-rozwojowych. Dziś zagraniczni inwestorzy nie szukają już u nas taniej siły roboczej, bo ta siła się po prostu skończyła. My, ze strony administracji zrobiliśmy już bardzo dużo, by poprawić warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, a nasze starania znajdują odzwierciedlenie we wszelkich niezależnych zagranicznych rankingach. Ale plany mamy takie, że chcemy dla inwestorów, zwłaszcza dla tych, którzy chcą u nas inwestować w badania, zrobić jeszcze więcej – zapowiedziała minister Emilewicz.

Swoją obecnością galę finałową zaszczycił także Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju, który wskazał, że konsekwentna realizacja Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przyczynia się do tworzenia przyjaznego środowiska, także dla inwestorów zagranicznych.

Jerzy Kwieciński / autor: Fratria

To wielka przyjemność być na gali i spotkać się z przyjaciółmi polskiej gospodarki. Cieszę się, że mamy takich przyjaciół wśród inwestorów zagranicznych. Nawiązując do SOR, to pokazuje ona, że rząd chce trochę działać jak przedsiębiorstwo ze swoim biznesplanem. Cztery lata temu prognozy były bardzo chłodne dla naszego rządu, a to co teraz widzimy, często określane jest jako polski cud gospodarczy. Współpraca z zagranicznymi inwestorami jest dla nas priorytetem i jest wpisana w SOR. Warto podkreślić, że jeśli chodzi o skalę, to strumień inwestycji zagranicznych jest porównywalny ze strumieniem funduszy strukturalnych UE. My bardzo chcemy zapraszać inwestycje oparte na wiedzy, na wysokich technologiach i przyznam szczerze, że to nasze precyzyjne formułowanie oczekiwań spotkało się z dużym uznaniem. Wielu inwestorów mówiło: dobrze, że powiedzieliście o co wam chodzi. Bo uważam, że jakość inwestycji zagranicznych jaka teraz przychodzi do Polski jest znacząco większa. My życzymy kapitałowi zagranicznemu sukcesów w Polsce, chcemy być partnerem i sądzę, że będziemy bo prognozy mamy bardzo dobre – zakończył minister Kwieciński.

Marek Zagórski, minister cyfryzacji zwrócił uwagę jak ważna w rozwoju dobrego otoczenia dla innowacyjnego biznesu jest nowoczesna infrastruktura cyfrowa.

To nasze wspólne zadanie, żebyśmy byli przyjaźni dla inwestorów. Jednym z obszarów jest przyjazna administracja, oparta o dobre usługi. Tutaj mamy dużo sukcesów, począwszy od portalu, gdzie przedsiębiorca większość spraw załatwia on-line. Drugi obszar to niezbędną infrastruktura cyfrowa, bez której nie będzie się rozwijać przemysł 4.0. Umożliwi to rozwijanie kompetencji naszych obywateli. Do tego wszystkiego jednak potrzebna jest dobra legislacja. Mamy ustawę, która pozwala rozwijać sieci szerokopasmowe, wiemy jak uwolnić dane, które są paliwem rozwoju cyfrowego – mówił Marek Zagórski.

List do uczestników gali skierował także Dariusz Piontkowski, minister edukacji narodowej.

Potrzebna jest szeroka dyskusja jak tworzyć dobre rozwiązania prawne. Odpowiedzią na te wyzwania jest Forum wGospodarce i wnioski płynące z debat. Mam nadzieję, że sukces projektu Forum wGospodarce zachęci Państwa do dalszych ambitnych przedsięwzięć”– napisał m.in. Dariusz Piontkowski.

Wszyscy partnerzy Forum wGospodarce.pl zostali uhonorowani tytułem „Przyjaciela Polskiej Gospodarki”.

Na scenie pojawili się menedżerowie i zarządzający takich firm jak: Japan Tobacco International, Philip Morris Polska, McDonald’s, Samsung Electronics Polska, Coca-Cola, ALBA, British American Tobacco Polska, Deloitte, GE, Google, Innogy, Novartis, Pfizer Polska, POHiD, Orange Polska, Strabag.

Przypomnijmy, że projekt Forum wGospodarce.pl zainaugurowała debata, jaka odbyła się 28 lutego w hotelu Marriott.

Zapraszając partnerów do projektu Forum wGospodarce.pl kierowaliśmy nasze kroki do firm, jakich życzą sobie w Polsce architekci SOR. Zgromadziliśmy liderów najnowszych, zaawansowanych cyfrowych technologii, a także koncerny wokół których wyrosły w Polsce długie łańcuchy współpracujących z nimi polskich podmiotów. Cieszymy się, że ich w naszym kraju nie brakuje i bardzo liczymy na to, że projekt Forum wGospodarce.pl przyczyni się do dalszego propagowania dobrych praktyk służących rozwojowi gospodarczemu naszego kraju.

Kolejne spotkania, debaty i pojawiające się problemy odnotowywaliśmy na portalu wGospodace.pl: www.wgospodarce.pl/sektory/forum-wgospodarce.

Zastanawialiśmy się tam: Jakie cechy powinna mieć wartościowa, pożądana inwestycja oparta na kapitale zagranicznym? Jak przyciągnąć do Polski i utrzymać obecność liderów zaawansowanych technologii? Jak budować kapitał zaufania dla inwestorów, którzy powinni łączyć uczciwy zarobek z uczciwie płaconymi podatkami? Jak łączyć korzyści z inwestycji z wyzwaniami epoki przemysłu 4.0?

Oddaliśmy głos w sprawie inwestycji zagranicznych w Polsce przedstawicielom wielu z takich firm, a także zgromadziliśmy opinie i diagnozy ministrów i kluczowych szefów instytucji państwowych w specjalnym wydawnictwie „Gazety Bankowej”, w którym piszą m.in. Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów, Adam Kwiatkowski, Minister Kancelarii Prezydenta RP, Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju, Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji, Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także przedstawiciele PAIiH, Deloitte oraz przedstawiciele takich firm, jak m.in.: Coca-Cola, Philip Morris, General Electric, Google, McDonald’s, Novartis, Orange, Pfizer, British American Tobacco, Strabag.

Zapraszamy do lektury „Forum wGospodarce.pl: Przyjaciele polskiej gospodarki” [https://www.gb.pl/upload/subdir/01_ForumWgospodarce2019_Book.pdf] w wersji elektronicznej!