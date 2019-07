Minister edukacji o braku miejsc w szkołach: To histeria

To histeria czysto polityczna, miejsc dla tegorocznych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów nie zabraknie - powiedział w środę na antenie TVP Info szef MEN Dariusz Piontkowski.

Zdaniem szefa MEN opozycja bezpodstawnie „straszy paraliżem edukacji”. Zapewnił, że miejsc w szkołach średnich dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych nie zabraknie.

W Warszawie absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów jest dwadzieścia kilka tys. osób (27 tys. 911), liczba miejsc przygotowanych (w szkołach ponadpodstawowych - PAP) w Warszawie to grubo ponad czterdzieści tys.(43 tys. 24)” - powiedział. Oczywiście przybędą także uczniowie z okolicznych powiatów i miejscowości, tak jest we wszystkich dużych miastach, ale wszyscy znajdą w szkołach miejsce - dodał.

Trwają dopiero rekrutacje - wyjaśniał minister.

Uczniowie składają aplikacje do kilku czy kilkunastu szkół w tym roku, w ubiegłym roku mogli złożyć wnioski do trzech szkół. To powoduje, że jeden dobry uczeń blokuje tak naprawdę miejsca w kilkunastu różnych szkołach. I gdyby na dzień dzisiejszy, kiedy rekrutacja się jeszcze nie skończyła, sprawdzić, to może się okazać, że teoretycznie, według tych wyliczeń, jakaś grupa uczniów nie ma swojego miejsca w szkole. Ale było tak zawsze i w ubiegłych latach. Gdy skończy się pierwszy etap rekrutacji wówczas pozostają miejsca w wielu szkołach średnich - powiedział.

To prawda, że jest więcej absolwentów szkół średnich i gimnazjów (o 370 tys. niż w roku ubiegłym - PAP), ale to jest mniej więcej taka liczba uczniów, jaka była w 2010 r., wtedy nie pamiętam, żeby była jakaś histeria czy tragedia - przypomniał.