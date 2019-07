Narodowe Centrum Kultury Filmowej za drogie

Inwestycja w Narodowe Centrum Kultury Filmowej w Łodzi jest opóźniona mimo dotacji resortu kultury - podało MKiDN. Resort przyznał 25,8 mln zł dotacji na instytucję, jednak budynek wymaga adaptacji, której koszt jest pięciokrotnie wyższy niż zakładał projekt opracowany przez Łódź - dodano

Ministerstwo kultury poinformowało w komunikacie przesłanym w poniedziałek, że zagrożone jest powstanie Narodowego Centrum Kultury Filmowej (NCKF) w Łodzi. Wyjaśniono, że MKiDN przyznało dotację w wysokości ponad 25,8 mln zł na sprzęt i wyposażenie instytucji, a Łódź w dokumentach aplikacyjnych zapewniała, że wnętrza EC1 są gotowe do wprowadzenia wystawy i udostępnienia jej odwiedzającym. „Tymczasem okazało się, że budynek wymaga adaptacji, której koszt jest pięciokrotnie wyższy niż zakładał projekt opracowany przez miasto. Przetarg na zakup sprzętu i wyposażenia finansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (MKiDN) powiązano bez wiedzy ministerstwa z trzema innymi projektami w jedno postępowanie” - zwrócił uwagę resort.

Poinformowano, że dla projektu finansowanego przez MKiDN cena ofertowa wyniosła 15 mln zł i nie odbiegała od założeń budżetu projektowego. „Władze Łodzi zaplanowały, że wydadzą na adaptację pomieszczeń dla NCKF 9,9 mln zł. Cena zaoferowana w przetargu wyniosła 59 mln zł. Ta różnica spowodowała unieważnienie postępowania, które obejmowało łącznie cztery projekty - jeden finansowany przez ministerstwo ze środków europejskich, dwa - z regionalnych środków europejskich i jeden - z dotacji celowej miasta Łodzi. Jedyna oferta była o 62 mln (czyli ponad dwukrotnie) wyższa niż zakładały to szacunki” - napisano w komunikacie ministerstwa.

Dodano, że „w dokumentach aplikacyjnych złożonych przez miasto do MKiDN wyraźnie zaznaczono, że projekt finansowany ze środków europejskich przez MKiDN nie stanowi etapu większego projektu, a pomieszczenia NCKF są gotowe do wprowadzenia tam ekspozycji i jej udostępnienia”.

MKiDN podało, że pierwotnie projekt doposażenia i udostępnienia zwiedzającym NCKF miał zostać zakończony w grudniu 2019 r.”. „Obecnie okres realizacji został przez MKiDN wydłużony na prośbę Łodzi do końca 2020 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego deklaruje gotowość do wydłużenia tego terminu, ale oczekuje, że władze miasta wywiążą się ze zobowiązań złożonych we wniosku aplikacyjnym - podkreślono.

Powołana i prowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz łódzki magistrat instytucja planowała na przełomie 2019 i 2020 r. uruchomienie ekspozycji ukazujących w nowoczesnej formie m.in. historię kina i proces produkcji filmów.

W NCKF na powierzchni ponad 3 tys. m kw. mają powstać trzy wystawy stałe - „Materia kina”, prezentująca kolejne fazy produkcji filmu; poświęcone archeologii kina „Mechaniczne oko” oraz „Kino Polonia”, przedstawiająca historię i ewolucję polskiej kinematografii, a także pracownia badawcza z biblioteką multimedialną i sale kinowe.

PAP, mw