Kupiłeś samochód z polisą OC w LINK4? Przeczytaj to!

Kupując samochód używany nabywany go z polisą OC kupioną przez dotychczasowego właściciela. Jeśli jest to OC w LINK4 nowy właściciel powinien jak najszybciej skontaktować się z ubezpieczycielem. Nie tylko po to, by poznać odpowiedzi na kilka ważnych pytań dotyczących polisy. Do LINK4 warto zadzwonić także po rabat na OC lub OC/AC sięgający nawet 7 proc.

Zanim wsiądziemy do nowo kupionego samochodu warto wybrać specjalny numer telefonu 22 444 44 10 i skontaktować się z LINK4. I to dla własnego dobra. Dlaczego? Powody są co najmniej trzy:

Koszt polisy OC, którą nabył poprzedni właściciel mógł zostać rozłożony na raty. Kupując takie auto raty przechodzą na nowego właściciela i trzeba je spłacać. Inaczej zacznie narastać dług. Warto też dowiedzieć się, ile czasu zostało do końca polisy. Umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest obowiązkowa, żaden pojazd nie może bez niej poruszać się po drogach. Dobrze wiedzieć kiedy kończy się polisa, którą kupił ktoś inny i uniknąć przykrej niespodzianki, która może wyjść na jaw w przypadku szkody. Nawet jeśli nic złego się nie wydarzy, to każdy dzień jazdy autem osobowym bez OC będzie nas słono kosztował. Bo za przerwę w ubezpieczeniu OC Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nalicza kary. Gdy będzie to do 3 dni UFG obciąży właściciela samochodu kosztami w wysokości 900 zł, od 4 do 13 dni bez OC to kara 2250 złotych, powyżej 14 dni to aż 4500 złotych kary. Nie warto więc narażać się na tego typu, niemałe przecież i zupełnie zbędne, koszty. Należy też pamiętać, że OC po poprzednim właścicielu nie przedłuża się automatycznie na kolejny rok.

Ale jest też czwarty – bardzo ważny - powód, dla którego warto skontrować się z LINK4. Ubezpieczyciel dla nowych właścicieli ubezpieczonych już w LINK4 samochodów przygotował do 7 proc. zniżki na OC lub pakiet OC/AC. Wszelkich dodatkowych informacji udzielą konsultanci LINK4 dyżurujących pod numerem 22 444 44 10 (w godz. 8-20). A wszystkie ubezpieczenia LINK4 – komunikacyjne, mieszkaniowe, turystyczne, a także ubezpieczenie dla dzieci i rodziców LINK4 Mama – może też kupić u agentów lub poprzez stronę www.link4.pl, tam też można zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.