Hiszpania ma rekordowo mało urzędników

Hiszpania ma najniższą liczbę urzędników państwowych od kiedy prowadzone są w tym kraju statystyki. Z opublikowanych przez rząd w poniedziałek danych wynika, że na stanowiskach w administracji państwowej zatrudnionych jest obecnie niewiele ponad 2,57 mln osób.

Jak pokazują statystyki, kluczowym okresem dla uszczuplenia szeregów administracji państwowej był kryzys gospodarczy, który nastąpił w Hiszpanii po 2009 r.

O ile do 2011 r. liczba zatrudnianych przez państwo urzędników nieznacznie jeszcze rosła, to później, do 2018 r., widoczny był już systematyczny spadek liczby osób pracujących w administracji publicznej.

Szacuje się, że w latach 2011-2018 rządy Hiszpanii, zarówno kierowane przez Partię Ludową (PP), jak i Hiszpańską Socjalistyczną Partię Robotniczą (PSOE), zdecydowały się na zwolnienie z administracji państwowej łącznie blisko 508 tys. urzędników.

Rząd Pedro Sancheza spodziewa się, że rok 2019 może być pierwszym od 2011 r., w którym nastąpi prawdopodobnie odwrócenie tendencji spadkowej. Do grudnia oczekiwany jest wzrost liczby urzędników państwowych o 1 proc. w porównaniu z 2018 r.

Największą grupę urzędników publicznych w Hiszpanii stanowią obecnie osoby zatrudnione w strukturach 17 wspólnot autonomicznych tego kraju. Ich liczba przekracza 1,33 mln osób. Grupa ta jest też jedyną, która w następstwie kryzysu gospodarczego nie zanotowała redukcji personelu.

Pozostali urzędnicy państwowi zatrudnieni są w gminach, administracji rządowej oraz na uniwersytetach publicznych. Ich załogi liczą odpowiednio 575,4 tys., 507,8 tys. oraz 156 tys. osób.

W hiszpańskiej administracji publicznej przeważają kobiety. Stanowią one 56,3 proc. wszystkich urzędników zatrudnionych przez państwo.

PAP/ as/