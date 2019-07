Elektryczną hulajnogą do Morskiego Oka

Z wyliczeń posłów wynika, że fiakrzy wożący konnymi zaprzęgami turystów do Morskiego Oka zarabiają miesięcznie około 60 tys. zł, a ich obroty nie są prawidłowo wykazywane, przez co Skarb Państwa traci wpływy z podatków. Górale zaprzeczają: „. To nagonka na nas! Nasze zarobki są dużo niższe” i będą dalej płacić tylko ryczałt. I kto tu kogo robi w konia?