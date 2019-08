50 tysięcy może nie wystarczyć na studia menedżerskie

Rośnie liczba kredytów konsumpcyjnych udzielanych przez banki na wysokie kwoty od 50 tys. w górę. Takich wysokokwotowych kredytów w pierwszym półroczu tego roku banki udzieliły na nieco ponad 16 mld. zł, a rok wcześniej w tym samym przedziale czasowym było to ok. 14,5 mld.

Średnia wartość udzielonego kredytu konsumpcyjnego w czerwcu 2019 r.wyniosła 12 429 zł i była wyższa już o 7,7% od średniej wartości kredytu konsumpcyjnego w czerwcu zeszłego roku. Kredyty konsumpcyjne 2018/2019 / autor: BIK

Prof. Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej i wykładowca SGH w Warszawie zwraca uwagę na ważną przyczynę wpływającą na na wysokość udzielanych kredytów.

W tych kredytach – dochodzi jeszcze jedne czynnik – wydłużanie okresu kredytowania. W ciągu kilku lat ten okres wydłużył się dwukrotnie. I dzięki temu można zaciągać kredyty na coraz wyższe kwoty – mówi.

W czasach, gdy systematycznie rosną dochody społeczeństwa, a stopy procentowe są utrzymywane na niskich poziomach dochodzi więc jeszcze dodatkowo dłuższy niż kilka lat temu okres spłaty kredytu konsumpcyjnego. Średnio okres udzielne kredytu gotówkowego to obecnie 48 miesięcy, ale co ciekawe okres spłaty bywa często dwukrotnie krótszy niż czas na jaki kredyt został udzielony.

Na co warto przeznaczyć kredyt konsumpcyjny zaciągnięty na wysoką kwotę?

Można oczywiście na wypoczynek, rekreację, urlop, czy też na bardziej zaawansowany remont mieszkania i domu, ale prof. Rogowski wskazuje też inną możliwość – jaką jest np.inwestycja we własną edukację.

To się zawsze opłaca, ale nie zawsze kredyt może na nią wystarczyć. Zwłaszcza, gdy bierze się pod uwagę najbardziej prestiżowych studiach – jakimi są studia MBA, przeznaczone dla kadry menedżerskiej. Aktualnie, tak jak w przypadku studiów na uczelnie – trwają też nabory na ten rodzaj edukacji.

50 tys. wystarczy by zapłacić za studia MBA Zarządzanie na Uczelni Łazarskiego w Warszawie – bo tu za trzy semestry trzeba przeznaczyć – 19.900 ( jednorazowo) lub do 21 700 jeżeli 9 ratach.

Można też uiścić opłatę za studia: MBA IT dla branży IT w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych Program - to nowa inicjatywa tej uczelni oraz firmy Microsoft – koszt 18.000 zł.

Ale już opłata za program Executive MBA 2019-2021 w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej wynosi 69 600 – dla obywateli Polski oraz osób posiadających kartę stałego pobytu i Kartę Polaka oraz 16 500 euro dla pozostałych kandydatów.

W Akademii Leona Koźmińskiego Studia MBA Executive to koszt 61 200 zł. Gdy jednak MBA ma charakter kierunkowy – jest dużo taniej np. MBA dla HR – opłata to 34 500.zł.

W tej samej uczelni międzynarodowe studia - distance learning - Euro MBA to już 31 tys. euro za dwuletni program. Uczestnicy podróżują w jego ramach po innych liczących się na rynku placówkach edukacji menedżerskiej m.in. do Hiszpanii, Francji, Niemiec i Holandii.

Dla porównania - do jednych z najdroższych należą rozpoznawalne na cały świecie szwajcarskie studia MBA - IMD. W tym wypadku zapłacić trzeba za trzy semestry nauki 105 tys. franków szwajcarskich – a więc ok. 420 tys. zł. Licząc inne wydatki związane z nauką i pobytem – pół milion zł na pewno wchodzi w grę.

Za taką kwotę można też kupić 50 metrowe mieszkanie w Warszawie w dobrej okolicy i w dobrym stanie. I to też może być inwestycja. Trzeba jednak pamiętać, że opłaty za studia w światowych placowych edukacyjnych często nie są ponoszone przez samych uczestników, ale przez bogate firmy, które wysyłają na naukę swoich najlepszych pracowników i menedżerów. Również z Polski. A poza tym na studia MBA zawsze trzeba przejść proces kwalifikacyjny ponieważ uczelnie bardzo dbają o poziom nauczania i poziom uczestników.

Wracając do kredytów konsumpcyjnych w I półroczu 2019 roku.