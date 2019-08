Polska gospodarka piwem stoi

Rynek piwowarski w Polsce pozytywnie wpływa na rozwój lokalnych gospodarek i to nie tylko w wymiarze gospodarczym, ale także społecznym. Dzięki zakupom u polskich producentów i dostawców, branża generuje w ciągu roku około 19 mld zł wartości dodanej. Piwowarzy są także istotni na rynku pracy. Według szacunków ekspertów firmy doradczej Deloitte bezpośrednie zatrudnienie w browarach wynosi ponad 9 tys. osób. Do tego trzeba doliczyć ponad 150 tys. miejsc pracy w branżach powiązanych z browarnictwem. 2 sierpnia przypada Międzynarodowy Dzień Piwa i Piwowara.

Popularność piwa w Polsce rośnie z każdym rokiem. W tej chwili nad Wisłą spożywa się rocznie około 97 litrów na osobę, co daje nam czwarte miejsce w Europie. Polska z ponad trzystoma działającymi browarami pozostaje w czołówce producentów piwa w Unii Europejskiej. Dla porównania, w całej Unii funkcjonuje około 9500 browarów, a każdego tygodnia otwiera się około 20 mikro browarów (dane za The Brewers of Europe).

Piwna Rewolucja 2018

Według obliczeń Głównego Urzędu Statystycznego w 2018 roku zostało wyprodukowanych 40,93 miliona hektolitrów piwa, o 2,6 proc. więcej niż w 2017 roku. Rośnie także sprzedaż. Jak wynika z danych firmy badawczej Nielsen, w ubiegłym roku jej wartość wyniosła 16,8 mld zł, tj. o 7,7 proc. więcej rok do roku. Różnicę widać także w ilości sprzedanego trunku, w ubiegłym roku ze sklepowych półek zniknęło o 4,1 proc. więcej litrów niż 12 miesięcy wcześniej.

W minionym roku w segmencie piw niskoalkoholowych i bezalkoholowych w Polsce sprzedaż w ujęciu wartościowym wzrosła o prawie 80 proc. / autor: Pixabay

Miniony rok przyniósł także ciekawą obserwację dotyczącą zmieniających się upodobań Polaków. Segment piw niskoalkoholowych i bezalkoholowych dotknęła prawdziwa rewolucja, a sprzedaż w ujęciu wartościowym wzrosła o prawie 80 proc.

Mocna gałąź gospodarki

Branża piwowarska w Polsce ma ogromny wpływ na otoczenie gospodarcze. Z ostatniej analizy Deloitte na zlecenie ZPPP Browary Polskie wynika, że w 2017 roku piwowarzy wydali na materiały i usługi 6,5 mld zł, z czego 5,8 mld zł zostało u polskich producentów.

To pokazuje, że 90 proc. pieniędzy wydanych na zakup, w tym m.in. opakowań, usług profesjonalnych i marketingowych, surowców z branży rolniczej i przetwórstwa spożywczego zostało nad Wisłą. W sumie branża wygenerowała w analizowanym przez nas roku 19,4 mld zł wartości dodanej. Dla zobrazowania – można za to wybudować około 500 km autostrad – mówi Rafał Rudzki, Dyrektor, Sustainability Consulting Central Europe, Deloitte.

Całkowita liczba miejsc pracy związanych z piwem sięga 157,5 tys. / autor: Pixabay

Tylko w samych browarach zatrudnionych jest ok. 9,3 tys. osób, jeśli jednak dodać do tego miejsca pracy w branżach powiązanych z browarnictwem, przede wszystkim w handlu, rolnictwie i przetwórstwie spożywczym oraz sektorach hotelowym i gastronomicznym całkowita liczba miejsc pracy związanych z piwem sięga 157,5 tys. Jak obliczyli eksperci Deloitte na każde miejsce pracy w browarze przypada niemal 16 stanowisk pracy w gospodarce, a łączny wpływ branży na dochody Polaków to 5,6 mld zł.

Kadzie Browaru Tychy / autor: Pixabay

Branża jest także istotnym źródłem wpływów do budżetu państwa z tytułu podatków i opłat. Rocznie to ponad 11 mld zł.

Tylko do kas samorządów trafiło w 2017 roku ok. 440 mln zł. Ta suma umożliwia na przykład zakup 5 tys. autobusów z napędem elektrycznym. Dokładnie tyle podlega wymianie w całym kraju w ciągu 5 lat. Trzeba pamiętać też o działaniach edukacyjnych, wydatkach największych producentów piwa na kulturę, sport i inne działania z obszaru zaangażowania społecznego. Trzy największe grupy piwowarskie przeznaczyły w jednym roku na te cele prawie 40 mln zł – mówi Rafał Rudzki.

Wartość inwestycji w branży na przestrzeni dwudziestu dwóch lat wyniosła ok. 13 mld zł. 80 proc. tej kwoty to wydatki związane z zakupem nowych maszyn i urządzeń, 20 proc. to nakłady na modernizację lub budowę budynków i lokali. Trzy największe grupy piwowarskie w Polsce przeznaczyły na inwestycje około 233 mln zł w 2017 roku.

Polska z ponad trzystoma działającymi browarami pozostaje w czołówce producentów piwa w Unii Europejskiej / autor: Pixabay

Źródło: Raport Deloitte przygotowany na zlecenie Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego „Browary Polskie” - Pełny tekst raportu Deloitte

Oprac. sek