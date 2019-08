Superman i Batman w kasynie. Rosną wpływy oraz wygrane

Superman, Barman, Liga Sprawiedliwości, bohaterowie ze świat DC Comics i studia WB spotkali się w polskim, internetowym kasynie. Totalizator Sportowy, jedyny podmiot mogący oferować legalne zakłady online na terenie Polski, poinformował o wprowadzeniu nowej serii gier hazardowych do swojego internetowego kasyna Total Casino. Wpływy do budżetu państwa z jedynego legalnego kasyna internetowego w Polsce cały czas rosną. Rosną też wygrane. Rekordowa wygrana, to 514 tys. zł

W Total Casino, jedynym legalnym kasynie internetowym w Polsce, do wczoraj gracze wykonali 838 mln tzw. spinów (wszelkich zagrań). W ich ręce z powrotem trafiło 2,2 mld zł. Średni depozyt gracza, to 120 zł, średnia wypłata gracza 526 zł. 26 proc. odwiedzin dokonują kobiety. Wiek? Zdecydowanie ludzie młodzi. 80 proc. graczy ma 18-34 lat. Najpopularniejsze gry to automaty (88 proc), ruletka 8 proc. i gry karciane 4 proc. Nowe gry z ikonami popkultury mają spore szanse szybko podnieść ten wynik jeszcze bardziej.

Totalizator Sportowy, operator Total Casino, wprowadza do oferty nowe gry o tematyce związanej z popularnym uniwersum znanym z filmów i komiksów DC. Polscy gracze mogą teraz po raz pierwszy cieszyć się popularnymi na całym świecie jackpotami z postaciami najbardziej znanych superbohaterów - w tym Batman i Superman oraz innych członków Ligi Sprawiedliwości. Gry wprowadzają użytkownika na zupełnie nowy, niedostępny wcześniej poziom doświadczeń, są dostarczane przez Playtech, globalnego lidera gier i oprogramowania kasyn online, we współpracy z Warner Bros. Consumer Products. Dzięki wprowadzeniu do oferty nowych pozycji, całkowita liczba tytułów dostępnych dla użytkowników kasyna Totalizatora Sportowego wzrosła do ponad 100.

Nowe gry są bezpośrednio połączone z DC Super Heroes Progressive Jackpots i ich wielopoziomowymi wygranymi, które umożliwią graczom dostęp do najwyższej puli w całej branży. Wprowadzone gry przedstawiają kultowych DC Super Heroes i tematykę z sześciu ulubionych przez fanów filmów Warner Bros. Picture: Batman vs Superman, Batman – Begins, Superman The Movie, Superman Man of Steel, League of Justice, Green Lantern.

Właściciele tych marek ufają nam, tworzącym gry na ich licencji. Chcemy, żeby dana marka tytułu komiksowego, czy filmowego, ożyła podczas rozgrywki. Cieszymy się, że Totalizator Sportowy umożliwił polskim graczom korzystanie z najbardziej lubianych i cenionych tytułów na świecie. Czerpiąc z naszych doświadczeń z innych rynków, gry z tak popularnymi superbohaterami, jak Batman czy Superman, pozwalają wprowadzić rozrywkę na zupełnie nowy, wcześniej niedostępny poziom - powiedział Anthony Evans, wiceprezes ds. strategii produktowej w Playtech.

Batman vs Superman - 5 bębnowy automat z 25 liniami wypłat, przesuwającym ułożeniem symbolu ‘Doomsday Wild’ w trakcie gry podstawowej, dwiema funkcjami free spinów oraz 4 DC progresywnymi jackpotami.

Batman - Begins - cieszący się ogromną popularnością na świecie, oparty na filmie z 2005 roku, automat z 20 aktywnymi liniami staje się wyzwaniem na początku, ale po zakręceniu jest dość łatwy w opanowaniu.

Superman The Movie - uwielbiana za kultową ścieżkę dźwiękową, oparta na klasykach gatunku. Główni bohaterowie pierwszego filmu o Supermanie zostali użyci jako najwyżej płatne symbole, a karty jako mniej płatne. Logo gry to symbol ‘wild’, który może zastąpić dowolny symbol i pomóc uzyskać zwycięską kombinację.

Superman Man of Steel - 5 bębnowy automat, z trzema rzędami i 25 stałymi liniami wygrywającymi. Metalowe bębny oprawione są z jednej strony Supermanem, a z drugiej Generałem Zod.

League of Justice - łączy wszystkich DC Super Heroes razem w jedną grę. 5 bębnowy, z 40 liniami wypłat progresywny automat internetowy o wysokiej wariancji, który jest częścią marki DC przedstawiającej Batmana, Supermana, Wonder Woman, Aquamana, Flasha i Cyborga.

Green Lantern - gra oparta na popularnym filmie z 2011 roku, składa się z 5 bębnów, które tworzą zwycięskie kombinacje tych samych symboli w 243 stałych kierunkach. W każdej rundzie gracz może podnieść kwoty z mnożnikami do 500.

Playtech oraz Studio Warner Bros. wspólnie dostarczają gry sygnowane marką DC od 2016 roku.

Rosną wygrane i wpływy do budżetu państwa z jedynego legalnego kasyna internetowego w Polsce

Od grudnia 2018 roku, dzięki działalności jedynego legalnego kasyna internetowego w Polsce, Totalizator Sportowy przekazał do budżetu Państwa ponad 48 milionów złotych. Platforma oferuje ponad 100 tytułów, możliwość gry przez aplikację mobilną oraz różnorodne metody płatności. W tej chwili Total Casino posiada ponad 64 tys. klientów. Suma wniesionych stawek w tym okresie przekroczyła 2,3 miliarda złotych, a ponad 2,2 miliarda złotych wróciło do graczy w postaci wygranych, od których nie muszą płacić podatku.

Jedyne legalne kasyno internetowe oferuje polskim klientom bezpieczną i atrakcyjna rozrywkę, tak aby nie musieli korzystać z rozwiązań typu off-shore, czy szarej strefy.

Wdrożenie Total Casino było ogromnym wyzwaniem oraz ważnym krokiem w realizacji planów Totalizatora Sportowego związanych z wejściem w nowe obszary rynku. Po kilku miesiącach działalności w tym segmencie widzimy, że zarówno zainteresowanie graczy, jak i wyniki finansowe, w tym wpływy do budżetu państwa, nie tylko spełniły nasze oczekiwania, ale są lepsze niż zakładaliśmy – oświadczył Olgierd Cieślik, prezes Totalizatora Sportowego. Dodał, że wyniki kasyna potwierdzają, że przyjęty model biznesowy, który z jednej strony oferuje klientom usługę na jak najwyższym poziomie, z drugiej, wprowadza mechanizmy odpowiedzialnej gry o światowym standardzie, sprawdza się i jest odpowiedzią na wymogi ustawodawcy.

Totalizator Sportowy podkreśla, że uruchomienie kasyna internetowego wymagało budowy dedykowanych systemów transakcyjnych, infrastruktury informatycznej, standardów zabezpieczeń technicznych obsługujących dziesiątki tysięcy transakcji dziennie.

Dla klientów uruchomiony został także Contact Center, w którym użytkownicy są obsługiwani przez konsultantów kilkanaście godzin na dobę przez 7 dni w tygodniu zarówno telefonicznie jak i za pomocą wbudowanego w platformę chatu. Grający nie są także obarczeni podatkiem od wygranych, ponieważ to spółka ponosi wszelkie koszty prowadzenia działalności.

Naszą ambicją jest nieustanny rozwój Total Casino w celu poprawy doświadczenia związanego z korzystaniem z tego produktu. Skupiamy się na potrzebach klienta, chcemy aby mógł w jak najbardziej swobodny, bezpieczny i angażujący sposób brać udział w ekscytującej rozrywce, jaką daje kasyno online – zaznacza Maciej Kasprzak, dyrektor Departamentu Gier Online w Totalizatorze Sportowym. Dodaje, że przez kilka miesięcy funkcjonowania kasyna internetowego uruchomiono aplikację mobilną, wprowadzono do oferty wiele nowych gier, ale także poprawiono funkcjonalności platformy, tak by lepiej odpowiadała potrzebom klientów - dodaje.

Rekordowa wygrana

8 lipca br. padł kolejny rekord wygranej w jedynym legalnym kasynie online w Polsce – gracz z województwa zachodniopomorskiego wygrał w Jackpot Bells 514 469,00 złotych. Od momentu uruchomienia przez Totalizator Sportowy kasyna internetowego w grudniu 2018 roku stawki wygranych i liczba zwycięzców wciąż rosną.

Maciej Kasprzak podkreśla, że klienci kasyna internetowego to przede wszystkim osoby, które miały już wcześniej do czynienia z tym segmentem rynku. – Z danych wynika, że większość stanowią mężczyźni i ludzie młodzi, dla których rozrywka online jest czymś oczywistym – mówi przedstawiciel Totalizatora Sportowego. – Większość ruchu generowana jest przez grę na smartfonach. Oznacza, to że dla osób zainteresowanych tą formą rozrywki bardzo istotna jest możliwość gry w każdym miejscu i o każdym czasie, co umożliwia między innymi aplikacja mobilna i sprawnie działająca strona responsywna – oświadcza Dyrektor Departamentu Gier Online.

Jak zaznacza Totalizator Sportowy, spółka bardzo poważnie podchodzi także do kwestii związanymi z odpowiedzialną grą. Program Odpowiedzialnej Gry jest realizowany już od ponad dekady. Standardy, które do tej pory funkcjonowały w obszarze gier liczbowych i loterii pieniężnych zostały rozwinięte i dostosowane do potrzeb bezpieczeństwa grających w kasynie internetowym. Nie tylko chodzi o dostarczanie rozrywki, ale także o to by robić to w sposób bezpieczny i odpowiedzialny. Przede wszystkim użytkownik musi wykazać, że ma skończone 18 lat poprzez weryfikację dowodu osobistego. Dodatkowo gracze mają obowiązek wprowadzenia limitów swojej aktywności oraz środków finansowych przeznaczanych na grę. Oprócz wspomnianych zabezpieczeń gracz ma dostęp do informatora o placówkach, które udzielają pomocy w zakresie problemów hazardowych.

Na początku grudnia 2018 roku Totalizator Sportowy ogłosił wejście spółki na rynek e-commerce. Jednym z uruchomionych w tym czasie platform online było jedyne legalne kasyno internetowe – Total Casino. Spółka rozpoczęła realizację wdrożenia kasyna internetowego po nowelizacji Ustawy o grach hazardowych, która spowodowała objęcie tego obszaru rynku monopolem Państwa. W tym celu spółka nawiązała współpracę z konsorcjum Playtech Services oraz Playtech Software. Wybór na partnera tak doświadczonej firmy zapewnił usługę spełniająca wszystkie standardy branżowe oraz dostęp do rozrywki na najwyższym poziomie, przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad odpowiedzialnej gry.

Total Casino dostępne jest pod adresem totalcasino.pl, i jest jedynym legalnie działającym kasynem internetowym obsługującym graczy w Polsce. W ofercie znajduje się kilkadziesiąt gier kasynowych, w tym automaty, gry karciane i ruletka. Total Casino dostępne jest także poprzez aplikację mobilną.

