Johnson i Trump w Biarritz o szerokiej umowie handlowej

Na niedzielnym spotkaniu z brytyjskim premierem Borisem Johnsonem we francuskim Biarritz prezydent USA Donald Trump powiedział, że USA będą w stanie szybko zawrzeć umowę handlową z Wielką Brytanią i że będzie to bardzo szerokie porozumienie.

Na wspólnym śniadaniu przywódców, które było ich pierwszym spotkaniem, Trump zapowiedział, że umowa handlowa między dwoma krajami będzie bardzo poważna.

Zapytany, czy ma dla Johnsona jakieś rady na temat brexitu, odpowiedział:

On nie potrzebuje rad, to właściwy człowiek do tego zadania”