Grupa Energa liczy się z opinią interesariuszy

Przed ostatecznym przygotowaniem corocznego raportu dotyczącego społecznej odpowiedzialności biznesu – Grupa Energa konsultuje się ze swoimi interesariuszami: przedstawicielami kontrahentów, urzędów, instytucji państwowych,organizacjami pozarządowymi i zaprasza ich do wspólnej dyskusji na temat aktualnie przygotowywanego raportu CSR.

Takie spotkanie miało miejsce dziś w Warszawie w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych.

Moderacji dyskusji podjął się dr Jacek Dymowski, specjalizujący się w kompleksowym doradztwie w zakresie CSR, twórca merytorycznej strony RESPECT Index i współtwórcą samego projektu – pierwszego w Europie Środkowej indeksu giełdowego spółek społecznie odpowiedzianych.

Firma Energa zaprosiła go do poprowadzenia dyskusji opartej o wiedzę i zgromadzone doświadczenie interesariuszy, które mają w przyszłości pozwolić grupie ocenić jej wpływ na otoczenia. Uzyskane wnioski będą opublikowane w raporcie CSR za 2019 r.

Grupa ta systematycznie przygotowuje raporty CSR jest też uczestnikiem indeksu giełdowego RESPECT Index.

Dyskusja z uczestnikami obejmowała m.in. trzy aspekty: ekonomiczny, środowiskowy i społeczny.

Problematyka społeczna to w dużej mierze kompleksowe podejście do kwestii pracowniczych, ale także np. przedstawienie w jaki sposób firma współpracuje z biedniejszymi klientami czy też osobami niepełnosprawnymi – czy i jak pomaga im być rzetelnymi klientami.

Ważne jest także wskazaniem współdziałania z lokalną społecznością, która może zgłaszać różnego rodzaju zastrzeżenia i obawy, a także oczekiwać działań prospołecznych w regionie.

Cześć obecnych podczas dyskusji osób wskazywała, że raportowanie CSR musi współgrać ze strategią firmy i być z nią spójne.

Szczególna uwagę dyskutantów zwrócił problem dotyczący rynku pracy w całej energetyce związany z brakiem pracowników. Obecnie, co prawda, sytuacja dotycząca braków pracowników zaczyna być powoli opanowywana ze względu na powstające szkoły zawodowe, które kształcą przyszłych techników i specjalistów ds. energetyki. Jednak w wyniku zaniechań kształcenia w poprzednich latach – powstała luka pokoleniowa, którą niezwykle trudno jest zapełnić.

Dyskutanci mówili także, że raport powinien zawierać informacje, w jaki sposób Grupa Energa podchodzi do rozwiązywania kwestii pracowniczych, w tym także kwestii BHP.

Innym ważnym tematami podnoszonymi w dyskusji był wzrost poziomu edukacji klientów, a także programów edukacyjnych skierowanych bezpośrednio do dzieci i młodzieży – szczególnie zwrócono uwagę na program Planeta Energii. Jest to edukacyjny program Grupy Energa, który poprzez zabawę uczy najmłodszych jak bezpiecznie i oszczędnie korzystać z prądu. Firma w raporcie powinna także zaprezentować - jak chroni swoich klientów przed nieuczciwymi praktykami oraz co zrobiła, by przejrzyście i w prosty sposób informować o swoich usługach.

Uczestnicy debaty wskazywali również, że ważne jest by raport za 2019 rok nie tylko pokazywał, co już osiągnięto i na czym się skupiano w minionym czasie, ale również podejmował wątki ważne w przyszłej perspektywie.

W tym kontekście szczególne znaczenie ma wzrost elektromobilności i rozwiązania z tym związane oraz powiększająca się rola prosumentów w obiegu energii.