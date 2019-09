KRYNICA: Mateusz Morawiecki Człowiekiem Roku

Premier Mateusz Morawiecki otrzymał nagrodę Człowieka Roku - główny laur XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy.

„Czternasty raz jestem na tym Forum Ekonomicznym, patrzę na jego ewolucję, ewolucję polskiej gospodarki, polskiego systemu gospodarczego i myślę, że możemy mieć nadzieję, że za te kolejne czternaście lat będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy mniej więcej na poziomie rozwoju gospodarczego, jak państwa Europy Zachodniej” - powiedział szef rządu po odebraniu nagrody z rąk marszałek Sejmu Elżbiety Witek.

Morawiecki podkreślił, że jest najbardziej zadowolony ze zmniejszenia poziomu bezrobocia. „Mamy cudownych przedsiębiorców i to dla nich przede wszystkim jest ta nagroda - rok 2018 to jest rok, kiedy Polska pokazała rzeczywiście lwi pazur i to zawdzięczamy przedsiębiorcom - tym, którzy biorą byka za rogi, tym, którzy biorą ryzyko na siebie i razem z naszymi wspaniałymi pracownikami są prawdziwymi autorami sukcesu Polski w 2018 i 2019 r. również” - dodał szef rządu.

Szef rządu w swoim wystąpieniu akcentował rolę na świecie polskiego przemysłu, w tym sektora meblarskiego, autobusów elektrycznych, srebra i kosmetyków. Jak dodał, po raz pierwszy w historii ostatnich 30 lat bezrobocie jest niższe niż wzrost gospodarczy. „O to nam właśnie chodzi, żeby było jak najniższe, a wzrost gospodarczy jak najwyższy, przy możliwie zrównoważonych finansach publicznych” - wskazał.

„To połączenie tego nurtu społecznego i gospodarczego jest znakiem firmowym naszej polityki gospodarczej. (…) Mamy potrzeby społeczne i włączenie rzesz społecznych do gospodarki, to dzięki temu mamy największą w historii liczbę ludzi, którzy pracują” - mówił premier.

Podczas wystąpienia Morawiecki wskazywał, że jedna z agencji ratingowych zaliczyła Polskę do 25 najwyżej rozwiniętych krajów, a ponadto - jak dodał - Polsce coraz bliżej do grupy G20. „Gdybyśmy się dziurawą łajbą wybrali na te nieznane wody oceanu, to byśmy daleko nie zapłynęli. A system podatkowy był jak ta dziurawa łódź. Myśmy ją zreperowali i gruntownie wymienili jej najważniejsze części” - powiedział.

Morawiecki mówił, że wielu komentatorów wskazywało plany jego rządu za nierealistyczne”. „Nie było tu drugiej Grecji, nie było bankructwa. Polska ma zrównoważony budżet i jedną z najlepszych sytuacji gospodarczych w Europie” - podkreślił.

Szef rządu zaznaczył, że gospodarka to nie tylko praca na liczbach, ale praca z ludźmi. „Wierzę, że tak zdolny naród, tak wspaniała historia musi się odzwierciedlić również we wspaniałej przyszłości” - powiedział.

„Niech te nasze skrzydła, gospodarcze i społeczne, niech one nas zawiodą w piękną przyszłość gospodarczą - to jest drodzy przedsiębiorcy, drodzy pracownicy, drodzy Polacy, nasz obowiązek, to nasze powołanie i to jednocześnie nasz cel” - dodał Morawiecki.

Premier ze statuetką nagrody Człowieka Roku XXIX Forum Ekonomicznego / autor: PAP/Darek Delmanowicz

Tytułem Firmy Roku został wyróżniony PKO Bank Polski.

Prezes PKO Banku Polskiego Zbigniew Jagiełło odbiera nagrodę / autor: PAP/Grzegorz Momot

Prezes banku Zbigniew Jagiełło, odbierając nagrodę podkreślił, że aktywa banku są warte 330 mld zł, a jego wartość na giełdzie to 50 mld zł. Dodał, że bank stworzył aplikację mobilną IKO, która została uznana przez największe banki zagraniczne na najlepszą na świecie i korzysta z niej 4 mln klientów banku.

Prezes PKO BP dodał, że dzięki tej aplikacji powstało inne narzędzie, czyli BLIK, którego używa 10 mln osób.

Jagiełło przypomniał, że wraz z PFR bank chce stworzyć „chmurę krajową”, która ma - jego zdaniem - zrewolucjonizować korzystanie z internetu w Polsce.

