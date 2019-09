Rosyjski biznesmen - szpion zatrzymany we Włoszech

Zatrzymanie we Włoszech na wniosek władz USA Aleksandra Korszunowa, dyrektora ds. rozwoju biznesu rosyjskiej Zjednoczonej Korporacji Budowy Silników (ODK), jest przykładem nieuczciwej konkurencji - oświadczyło MSZ w Moskwie.

O tym, że Rosjanina zatrzymano na lotnisku w Neapolu, jako pierwszy poinformował w czwartek petersburski portal Fontanka. Dziennik „Wiedomosti” podał, że menadżer przyleciał z Moskwy z żoną na wakacje.

Według mediów Korszunow jest podejrzewany w USA o szpiegostwo gospodarcze. Według „Wiedomosti” chodzi o kradzież własności intelektualnej i dokumentów amerykańskiego koncernu General Electric. Materiały miały być wykorzystane w rosyjskim programie PD-14, w ramach którego ma powstać silnik do nowych rosyjskich samolotów średniego zasięgu MS-21. W USA za próbę kradzieży tajemnicy handlowej grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

MSZ potwierdził doniesienia medialne o tym, że 30 sierpnia na wniosek USA we Włoszech zatrzymano Rosjanina. Resort nazwał zatrzymanie dyrektora „przykładem nieuczciwej konkurencji”.

W czwartek wieczorem ministerstwo sprawiedliwości USA opublikowało komunikat, w którym poinformowało, że wraz z Korszunowem o spiskowanie w celu próby kradzieży własności intelektualnej podejrzewany jest 59-letni Włoch Maurizio Paolo Bianchi. Rosyjska redakcja BBC pisze, że Bianchi to były dyrektor włoskiej spółki córki GE Aviation, jednego z głównych światowych dostawców silników samolotowych. Bianchi odpowiadał za działania w Chinach, Rosji i w Azji.

Według władz USA Bianchi w latach 2013-2018 korzystał w interesach Korszunowa z usług byłych i obecnych pracowników włoskiej spółki córki GE Aviation w celach konsultacyjnych. Amerykańskie ministerstwo sprawiedliwości przekazało, że pracownicy mieli wykorzystywać informacje stanowiące tajemnicę handlową GE Aviation.

Zatrzymanie Rosjanina skomentował w czwartek prezydent Władimir Putin.

To bardzo zła praktyka. One (podobne sytuacje) komplikują nasze dwustronne stosunki (z USA). Istnieją wszelkie podstawy, by twierdzić, że jest to związane niekiedy z walką konkurencyjną . Zawarliśmy kontrakt z włoską firmą w sprawie konsultacji, to naturalna światowa praktyka - podkreślił.