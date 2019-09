Rynek e-commerce w Polsce szybko rośnie

Rynek e-commerce w Polsce rośnie w tempie dwucyfrowym. Estymacje mówią o 7 proc. udziale e-commerce w ogólnej sprzedaży detalicznej w 2019 roku. Ten sam wskaźnik w USA wynosi według różnych źródeł 12-13 proc., a na największym rynku e-commerce’owym, w Chinach, już blisko 30 proc.

Branża intensywnie się rozwija, ale poszczególne regiony i rynki przechodzą ten proces w różny sposób. Różnią się także e-konsumenci w poszczególnych krajach. Dostęp do globalnych raportów i analiz na temat zachowań internautów w e-commerce nie jest wystarczający.

Publicis Groupe wspólnie z partnerami opublikowała pierwszy, obszerny raport „(kręte) ścieżki konsumenta w e-commerce”, oparty w całości o rzeczywiste, a nie deklaratywne dane, na temat ścieżek e-konsumentów w sklepach i platformach zakupowych oraz marketplace’ach.

Analiza pokazuje, jak konsumenci poruszają się po ścieżkach zakupowych w sześciu kluczowych kategoriach produktowych: health & beauty, sport & fashion, footwear, grocery, CPG i consumer electronic.

Do zainicjowanego i zrealizowanego przez Publicis Groupe projektu zaproszeni zostali właściciele e-sklepów i firmy agregujące dane w e-commerce. Nadrzędną intencją było możliwie najpełniejsze zrozumienie motywacji i czynników decyzyjnych na ścieżce konsumenta, takich jak poszczególne elementy w strukturze serwisów zakupowych, czy jakość contentu e-commerce, zarówno na ścieżkach zakupowych zakończonych konwersją, jak również tych niekonwertujących.

Jak wynika z przeprowadzonej przez Publicis Groupe analizy, dla producentów sama obecność w e-commerce to zaledwie punkt wyjścia dla rozwoju sprzedaży online. Użytkownik na swojej drodze do sklepu porusza się pomiędzy wieloma punktami styku, może korzystać z kilku witryn w trakcie jednej misji zakupowej, a swoją wizytę w sklepie traktuje również jako początkowy etap inspiracji, poszukiwań i rozważania produktu, a nie tylko finalizacji transakcji.

Przy obecnej złożoności rynku, by móc skutecznie rozwijać się i wyróżniać w cyfrowych kanałach sprzedaży, istotne jest zrozumienie zachowań zakupowych na witrynach e-commerce. Strony sprzedawców pełnią różne role dla konsumenta, w zależności od kontekstu i czynnika, który zmotywował go do wizyty. Bogata analityka e-commerce może być wykorzystana do identyfikacji insightów dla marek. Projektowanie efektywnych strategii e-commerce będzie wymagać zręczności zarówno w holistycznym podejściu do ścieżki prowadzącej konsumenta do sklepu, jak również wewnętrznej, już na samej witrynie. Dialog pomiędzy ekspertami e-commerce, reprezentującymi marki czy dostawców oraz platformami sprzedażowymi, służy całej branży, szczególnie w budowie rozwiązań polepszających doświadczenie zakupowe użytkownika – powiedziała Marta Zuska, Senior Commerce Manager Publicis Groupe.