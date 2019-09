Firmy muszą przyspieszyć z przystępowaniem do PPK

Nawet krótkie na razie funkcjonowanie programu Pracowniczych Planów Kapitałowych powinno być okazją do zastanowienia się, czy ten system ma szansę powodzenia i zadziała. Według danych z PFR TFI do końca sierpnia umowy na zarządzanie PPK podpisało czterysta firm. Pozostałe mają na to czas do 25 października.

Kilkadziesiąt dni to nie długi czas, ale według opinii Ewy Małyszko, prezesa zarządu PFR TFI, instytucji finansowej,gwarantującej pracodawcom i pracownikom dostęp do oferty PPK (inne mogą odmówić firmom usługę prowadzenia zarządzania) - wynik, który dotąd uzyskano całkiem dobrze prognozuje na przyszłość.

Obecnie PPK muszą wprowadzać u siebie ten firmy, które zatrudniają więcej niż 250 osób. Jest ich w Polsce ok. 4 tysięcy.

Jednak Grupa PFR szacuje, że do końca 2021 r. w ramach PPK oszczędzać na czas emerytury będzie przynajmniej połowa z ponad 11 mln uprawnionych do tego pracowników – w tym 9 mln osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach.

Do 25 października duże przedsiębiorstwa muszą zawrzeć umowę na zarządzanie PPK – po tym terminie firma zostanie wezwana przez Polski Fundusz Rozwoju do jej zawarcia w ciągu 30 dni. PFR będzie też informował o grzywnie za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy w terminie wynoszącej do 1,5 proc. funduszu wynagrodzeń.

Nie ma wątpliwości, że kampania informacyjna i edukacyjna związana z rozwiązaniami zapisanymi w ustawie i korzyściami wynikającymi dla uczestnika programu PPK powinna być poważnie traktowana i prowadzona przez kolejne lata, po to, by dała pożądany efekt.

W PFR TFI jesteśmy przekonani, że odpowiednie połączenie nawet początkowo małych, krajowych zasobów pozwoli na wypracowanie korzyści, z których będziemy mogli czerpać wszyscy. Zwłaszcza że – co ma niebagatelne znaczenie – środki z PPK będą miały charakter kapitału długoterminowego. Tylko przy odpowiednim czasie odkładania, liczonym w dziesięcioleciach, sformułowanie, że z małych sum buduje się pokaźne kwoty, nabiera znaczenia. To zresztą kolejny – po zmianie podejścia do oszczędzania i utrwaleniu przekonania, jak ważne jest uruchomienie naszych składek i oszczędności dla rozwoju krajowej gospodarki – aspekt systemu PPK – uważa Ewa Małyszko.

W jej opinii częste porównywanie OFE i PPK jest nieuprawnione i przynosi niepożądane efekty.

Warto podkreślać, że w przypadku PPK prywatność gromadzonych środków jest zapisana w ustawie; że na gruncie prawa obowiązującego w Unii Europejskiej nikt nie może tych pieniędzy zabrać albo zmienić ich przeznaczenia. Oznacza to, że uczestnik w dowolnej chwili ma dostęp do swoich pieniędzy i może zdecydować o ich wypłacie. Taki zapis sprawia, że PPK to rozwiązanie, jakiego w Polsce jeszcze nie było – to zdecydowanie kluczowy argument, którego powinni używać wszyscy chcący zachęcać do pozostania w planach kapitałowych – podkreśla prezes PFR TFI.

