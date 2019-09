NASK otwiera nowy rozdział. Tu będzie serce OSE

W nowych technologiach dzisiejsze trendy i wyzwania, to lawinowy wzrost wolumenu danych i gwałtowny wzrost zapotrzebowania na usługi chmurowe. Innowacyjne technologie stoją u bram centrów danych, ale w pierwszej kolejności u bram tych o najwyższych standardach. Takie Centrum Danych otworzył właśnie w środę NASK

Decyzja NASK SA o budowie nowego Data Center wynikała z rosnących potrzeb Klientów publicznych i komercyjnych oraz wnikliwej analizy rynku usług Data Center / Cloud. Wykorzystanie możliwości rynkowych ma rzecz jasna wspierać realizację podstawowego zadania NASK SA jakim jest kreowanie wartości dla właściciela. O sukcesie DC Praga Pn. świadczy fakt, że zaledwie w kilka miesięcy od komercyjnego udostępnienia obiektu, z prawie 1 000 m2 powierzchni kolokacyjnej dostępnej w 4 niezależnych komorach, ponad 40% zostało sprzedane. Spółka prognozuje, że do końca IV kw. 2019, wskaźnik zajętości powierzchni wzrośnie do 50 proc.

To ważna inwestycja z wielu powodów. Po pierwsze to bardzo bezpieczny obiekt. Pomimo, że realizowany przez komercyjną spółkę będzie pod kontrolą domeny publicznej. To wyznaczenie trendów i wzorzec, jeśli chodzi o budowę tego typu obiektów, bo nie wszystkie, także wykorzystywane przez administracje publiczną są tak bezpieczne – powiedział podczas uroczystego otwarcie Marek Zagórski, minister cyfryzacji. - Wpisuje się to w działania Ministerstwa Cyfryzacji na rzecz transformacji cyfrowej, wpisuje się to też w przyjętą ostatnio uchwałę o cyberbezieczeństwie państwa. Tu będzie biło serce Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Tu ulokowany będzie węzeł telekomunikacyjny OSE, który wypełni je treścią. Dzięki temu ten największy projekt, OSE, będzie mógł być realizowany na takim poziomie niezawodności i bezpieczeństwa, na jakim chcieliśmy. Ten interenet będzie szybki i bezpieczny – dodał minister cyfryzacji

Centrum zostało wybudowane dzięki fachowej wiedzy i doświadczeniu pracowników oraz współpracowników Pionu Inwestycji NASK SA pełniącego rolę generalnego wykonawcy. Zarówno wybór wszystkich wykonawców prac budowlanych i instalacyjnych, jak i nadzór nad realizacją inwestycji był sprawowany przez pracowników oraz współpracowników Pionu Inwestycji NASK SA.

Budowa wynikała z zapotrzebowania rynku, zarówno sektora państwowego, jak i prywatnego. Dzisiaj jesteśmy zaskoczeni tempem komercjalizacji tego obiektu. Wynajęty jest już w 40 proc. To najlepszy obiekt w Warszawie pod względem bezpieczeństwa. NASK zaczynał od internetu i infrastruktury telekomunikacyjnej, dziś przechodzimy przez cyberbezpieczeństwo, hossting, po usługi w chmurze, sztuczną inteligencję. W tę stronę się rozwijamy - skomentował Jarosław Tyc, prezes zarządu NASK SA.

Przecięcie wstęki DC NASK Praga Płn. / autor: Max Wysocki, Fratria

DC Praga Pn. to coś więcej niż kolejne centrum przetwarzania danych w Polsce. Jak deklarują przedstawiciele NASK, DC Praga Pn. to bezpieczeństwo danych do potęgi 7, czyli koncepcja zapewnienia klientom, także komercyjnym, bezpieczeństwa wielowymiarowego: technologicznego, zasilania, fizycznego, przeciwpożarowego, warunków środowiskowych, ekologicznego oraz ciągłości działania.

W naszej relacji mamy doświadczenie w budowaniu bardzo wysokich standardów bezpieczeństwa. Dla nas cyberbezpieczeństwo od samego początku istnienia było jednym z przykazów. Budowaliśmy sieci telekomunikacyjne, teraz budujemy OSE. Bez takich centrów danych budowa i rozwój technologii byłaby niemożliwa. Kiedyś pojęcie internetu skupiało się technikaliów. Dzisiaj dotyczy usług tak skomplikowanych czasem, że ciężko o nich mówić. Ale my na własnej skórze doświadczyliśmy wszelkich wyzwań, jakie cfryzacja za sobą niesie – skomentował Krzysztof Silicki, zastępca dyrektora ds. cyberbezpieczeństwa i innowacji. - Jako instytut koncentrujemy się na innowacyjnych rozwiązaniach dla państwa i gospodarki. Ważne, że potrafimy przewidywać co będzie za chwilę. Blockchain, Sztuczna Inteligencja, to są technologie, które stoją u drzwi, ale stoją u drzwi serwerowni takich, jak ta, najbezpieczniejszych i najnowocześniejszych. Cieszę się, że tempo przybywania nowych klientów jest tak wysokie – dodał.

Bezpieczeństwo danych do potęgi 7

Bezpieczeństwo technologiczne zapewnia m.in. zgodność DC ze standardem Rated 3, 3 niezależne przyłącza światłowodowe z odrębnymi wejściami do budynku, neutralność telekomunikacyjna obiektu czy wreszcie pełna redundancja kluczowych urządzeń.

Bezpieczeństwo zasilania to 1.6 MW mocy IT, 2 niezależne przyłącza energetyczne od 2 niezależnych dostawców, redundantny system podtrzymania zasilania oraz pierwsza w Polsce instalacja podtrzymania zasilania oparta o baterie Li-Ion.

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe zapewnia system wczesnej detekcji i sygnalizacji pożaru oraz system gaśniczy oparty o neutralny ekologicznie, bezpieczny dla ludzi i sprzętu gaz obojętny IG-100. W trosce o kolokowane urządzenia zastosowane zostały dysze wyposażone w tłumiki akustyczne.

Bezpieczeństwo warunków środowiskowych zapewnia redundantny system klimatyzacji precyzyjnej, cechujący się wysoką energooszczędnością dzięki technologii Freecoolingu oraz zastosowaniu ciepłych i zimnych korytarzy.

Bezpieczeństwo ekologiczne to aktywne wykorzystanie ciepła wytworzonego przez urządzenia zainstalowane w DC na potrzeby ogrzewania budynku biurowego NASK SA oraz proces utylizacji zużytego sprzętu i segregacji odpadów.

Bezpieczeństwo ciągłości działania naszych Klientów to w pierwszej kolejności stabilność właścicielska NASK SA. To ponadto 2 własne Data Center i kompleksowe portfolio rozwiązań dla Klientów o szczególnych potrzebach w zakresie utrzymania ciągłości ich działania.

Serwerownia NASK Praga Płn. / autor: Max Wysocki, Fratria

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE)

DC Praga Pn. to również centralny węzeł Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), zapewniającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego Internetu. Oznacza to, że w DC Praga Pn. spotykają się wszystkie połączenia i systemy, które mają wpływ na całą sieć OSE. To również w tym miejscu zlokalizowana będzie infrastruktura, która zapewni nie tylko szybki i bezpieczny Internet dla szkół, ale również kolejne elementy tego projektu takie jak aplikacje, usługi, e-podręczniki.

OSE to bardzo ważny projekt cywilizacyjny. To sieć publiczna, ale w tym najnowocześniejszym centrum przetwarzania danych, w dużej mierze komercyjnym. Chcieliśmy, żeby on w takim centrum się znalazł. W bardzo nowoczesnym, zadbanym miejscu, umieszczonym tak bezpiecznie, jak systemy komercyjne. Dzięki temu, że zabraliśmy trochę miejsca na rzecz OSE mamy zamiar ziścić to zmierzenie – skomentował Bartłomiej Klinger, zastępca dyrektora ds. projektów administracyjno-edukacyjnych. - Tu będzie węzeł centralny, odpaliliśmy też 16 innych węzłów. Przejmą one ruch ze wszystkich szkół w Polsce i podłączymy je tu do internetu. Tu będzie węzeł centralny, bo chcemy żeby OSE było w miejscu o najwyższym poziomie. Chcemy też, żeby dzieci zobaczyły, ze OSE to coś ciekawego, pozwalającego się rozwijać, a nauczyciele, ze to bardzo szybki i bezpieczny internet, by była to nowa jakość w polskiej edukacji – dodał.

Budynek DC NASK Praga Płn. / autor: Max Wysocki, Fratria

Pierwszym etapem wprowadzenia projektu OSE jest podłączenie wszystkich szkół w Polsce do szybkiego, bezpiecznego i darmowego Internetu. To nastąpi do końca 2020 roku. Już teraz z sieci podłączonej w ramach projektu OSE, korzysta ponad 3 tysiące szkół, a ponad 3 tysiące kolejnych placówek ma wykonane wszystkie instalacje i w najbliższym czasie również będzie korzystało z tej usługi. Kolejny etap to wprowadzanie usług, pomocy dydaktycznych, aplikacji, które dzięki infrastrukturze znajdującej się w DC Praga Pn. będą spełniały najwyższe standardy bezpieczeństwa.

