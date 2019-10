Kolejne salony LPP przyjmą od nas używaną odzież

Do salonów Reserved, w których Grupa LPP już od ponad roku prowadzi zbiórki używanej odzieży, dołączają kolejne lokalizacje. Od września br. pojemniki na ubrania

z dowolną metką pojawią się w 30 salonach marek House i Mohito. Dzięki trwającej od 2018 roku akcji już półtorej tony odzieży pochodzącej ze zbiórki w salonach flagowej marki polskiego producenta zyskało drugie życie i trafiło do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Klienci odwiedzający salony należącej do LPP marki Reserved już od ponad roku mogą zostawiać używane ubrania w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach. Od początku trwania projektu ze zbiórek od klientów do potrzebujących trafiło do już ponad półtorej tony ubrań.

Zbiórka odzieży ma dla nas podwójny wymiar. Z jednej strony dzięki tej akcji możemy wspierać osoby potrzebujące, z drugiej to bardzo ważny aspekt działań proekologicznych, ponieważ ubrania dostają w ten sposób drugie życie. Tym bardziej cieszymy się, że nasza akcja spotkała się ze sporym zainteresowaniem i tyle osób zdecydowało się skorzystać z możliwości przyniesienia do naszych salonów ubrań zamiast wyrzucania ich na śmietnik. Efekty prowadzonej już ponad rok zbiórki są obiecujące, dlatego zdecydowaliśmy się od września tego roku rozszerzyć projekt o kolejnych 30 salonów naszych marek House i Mohito – komentuje Anna Miazga, koordynatorka ds. CSR w LPP.

Kontenery na używaną odzież w salonach House i Mohito są dostępne w centrach handlowych zlokalizowanych w większości dużych miast w Polsce. Podobnie jak w przypadku zbiórki w sklepach Reserved, zgromadzone w ten sposób ubrania trafią do potrzebujących za pośrednictwem Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, prowadzącego noclegownie dla bezdomnych w całej Polsce. Dotychczasowe wsparcie polskiego producenta znalazło uznanie Gdańskiego Koła Towarzystwa, które przyznało firmie nagrodę POMAGACZA ROKU im. Romana Koturbasza.

Współpraca z organizacją opiekującą się na co dzień osobami w trudnej sytuacji życiowej to dla nas gwarancja, że wszystkie przekazane przez naszych klientów ubrania trafią do tych, którzy tego naprawdę potrzebują. Nagroda, którą otrzymaliśmy to dla nas bardzo miłe wyróżnienie, ale też potwierdzenie, jak ważne są inicjatywy odpowiadające na realne potrzeby osób z naszego otoczenia – dodaje Anna Miazga.

Branża odzieżowa wciąż szuka rozwiązań, dzięki którym możliwe jest ograniczenie jej wpływu na środowisko naturalne. Dla LPP zbiórka używanej odzieży i nadawanie im w ten sposób drugiego życia to istotny element pozwalający firmie rozwijać się w sposób zrównoważony i zgodny z zasadami odpowiedzialności społecznej.

Pełna lista salonów LPP, gdzie można obecnie zostawić używaną odzież:

Białystok Altrium Reserved

Bydgoszcz Focus Park Mohito

Częstochowa Galeria Jurajska Reserved, House

Gdańsk Forum Reserved, House, Mohito

Galeria Morena Reserved

Galeria Bałtycka Reserved

Gdynia Riviera Reserved

Katowice Silesia City Center Reserved

Galeria Katowicka Reserved

Kielce Galeria Echo House

Koszalin Atrium Mohito

Kraków Galeria Krakowska Reserved

Serenada Reserved, Mohito

Bonarka City Center House, Mohito

Lublin Felicity Reserved

Tarasy Zamkowe House, Mohito

Łódź Manufaktura Reserved, House, Mohito

Nowy Sącz Trzy Korony Mohito

Opole Solaris Center House

Karolinka Mohito

Turawa Park Mohito

Poznań Posnania Reserved, House, Mohito

Radom Słoneczna Reserved

Rzeszów Galeria Rzeszów House

Szczecin Galaxy House, Mohito

Galeria Kaskada Mohito

Tarnów Gemini Park Tarnów House

Toruń Atrium Copernicus Reserved

Warszawa Wola Park Reserved

Złote Tarasy Reserved

DTC Sawa Reserved

Arkadia House

Galeria Północna Mohito

Promenada Mohito

Wrocław Magnolia Park Reserved, Mohito

Wroclavia House, Mohito

