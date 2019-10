Rusza budowa mieszkań plus w Świdniku

Na nieco ponad hektarowej działce w Świdniku zainaugurowano budowę dwóch trzypiętrowych bloków, które pomieszczą 108 mieszkań.

Najwięcej będzie lokali dwu- i trzypokojowych, jednak nie zabraknie kawalerek, a także większych lokali – tych czteropokojowych. Osiedle zaprojektowane przez pracownię architektoniczną Stelmach i Partnerzy wybuduje firma API sp. z o.o.

Cieszę, że kolejną lokalizacją, w której rozpoczyna się budowa w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus, jest Świdnik - moje rodzinne miasto. Doskonale wiem, że mieszkania są tu potrzebne i będą szansą dla wielu osób na poprawę warunków życia lub lepszy start w przyszłość. Mieszkanie Plus to dziś nie tylko zrealizowane projekty – tak jak osiedle w Białej Podlaskiej, to także tysiące dobrze przygotowanych inwestycji, które sukcesywnie uruchamiamy po to, żeby Polacy wykluczeni z komercyjnego rynku mieszkaniowego, mogli spełnić swoje marzenie o własnych czterech kątach. Wierzę, że za dwa lata rodziny, które się tu wprowadzą, będą mogły współtworzyć przyszłość lokalnej społeczności – zaznaczył wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń.

Zależy nam na rozwoju Świdnika, przyciągnięciu nowych mieszkańców i zachęceniu obecnych do pozostania. Chcemy, żeby wybrali nasze miasto jako dobre miejsce do życia, pracy i wychowania dzieci. Rządowy program Mieszkanie Plus świetnie wpisuje się w nasze plany. Dlatego wybudujemy w ramach tego projektu ponad setkę mieszkań. Zainteresowanie jest wielkie, o lokale pytają oprócz świdniczan również osoby z Lublina, Zamościa czy Chełma - podkreślał burmistrz Świdnika Waldemar Jakson.

Rzadkie dobro jakim jest mieszkanie powinno być ogólnodostępne. Mieszkanie Plus realizuje ważną społecznie misję, a także promuje najwyżej jakości architekturę i urbanistykę i w ten sposób pokazuje jak państwo powinno dbać o powstawanie mieszkań – wskazał architekt, dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki Bolesław Stelmach

Rozwój i inwestycje to słowa kluczowe dla dobrze funkcjonujących gospodarek na całym świecie, także tych mniejszych, lokalnych. Mieszkanie Plus jest doskonałym przykładem inwestycji, która przekłada się na rozwój w wielu dziedzinach nie tylko społecznych, ale i gospodarczych. Dlatego włodarze tak wielu miast chcą z nami współpracować i jak widać – ta współpraca przynosi realne efekty. Dębica, Mińsk Mazowiecki, a dziś Świdnik to kolejne miejsca na mapie Polski, w których rusza budowa Mieszkań Plus. Jeszcze w tym roku ruszymy z realizacją nowych inwestycji - stwierdził prezes PFR Nieruchomości S.A. Mirosław Barszcz

Osoby zainteresowane Mieszkaniem Plus w Świdniku mogły wypełniać ankiety dotyczące preferencji mieszkaniowych. Wypełniło je blisko 800 osób, co oznacza ponad 7 chętnych na jedno mieszkanie.

Jak wynika z analizy ankiet najwięcej, bo aż 50 proc. badanych, chce zamieszkać w lokalu 3-pokojowym, z kolei na 2-pokojowe mieszkanie decyduje się 30 proc. ankietowanych. 95 proc. jest zainteresowana najmem z dojściem do własności, a 62 proc. chce wprowadzić się do mieszkania wykończonego pod klucz. Ankietowani wskazywali, że obecnie wynajmują mieszkanie na rynku komercyjnym (42 proc.), czy też mieszkają u rodziców (37 proc.). Respondenci zainteresowali się programem Mieszkanie Plus, ponieważ nie mają obecnie własnego mieszkania (60 proc.), a także nie stać ich na kredyt mieszkaniowy (54 proc.). Ankietę wypełniały głównie osoby pochodzące ze Świdnika (65 proc.) i mają przeważanie od 21-40 lat (80 proc. ankietowanych).

W ramach programu Mieszkanie Plus trwa projektowanie blisko 18 tysięcy mieszkań, kolejne 18 tysięcy oczekuje na decyzje inwestycyjne. W toku analiz due diligence znajduje się ponad 20 tysięcy mieszkań w całej Polsce.

Jednym z elementów programu Mieszkanie Plus jest także program dopłat Mieszkanie na Start. W Białej Podlaskiej już blisko 150 najemców korzysta z dopłat, dzięki którym ich czynsz zmniejszył się od 100 nawet do 300 zł. Z kolei w Wałbrzychu wsparcie sięga blisko 420 złotych miesięcznie.

