Islam powszechnie wprowadzany do hiszpańskich szkół

Tylko na terenie czterech z siedemnastu hiszpańskich wspólnot autonomicznych islam nie jest już przedmiotem nauczania w szkołach publicznych. W środę prowadzenie zajęć z Koranu ogłosiły władze regionu Balearów.

Jak poinformował odpowiedzialny w rządzie Balearów za oświatę Marti March, w poniedziałek z władzami regionalnej wspólnoty muzułmańskiej została zawarta umowa o wprowadzeniu do szkół publicznych zajęć dotyczących islamu.

Na podstawie tej umowy w 10 szkołach publicznych naszego archipelagu prowadzone będą lekcje religii muzułmańskiej - zapowiedział członek regionalnego rządu zdominowanego przez socjalistów i Podemos.

Z szacunków MSW w Madrycie wynika, że w 47-milionowej Hiszpanii mieszka już blisko 2 mln muzułmanów, zazwyczaj obywateli Maroka lub potomków Marokańczyków. Od 2013 r. ich liczba zwiększyła się o ponad 300 tys. Największe skupiska wyznawców islamu występują w Andaluzji oraz w Katalonii.

Marti March wyjaśnił, że choć kwestia wprowadzenia do szkół publicznych na Balearach nieobowiązkowych lekcji z islamu omawiana była już od kilku lat i miała zostać ostatecznie zakończona w tym roku szkolnym, to pierwsze zajęcia z nowego przedmiotu ruszą na archipelagu dopiero we wrześniu 2020 r. (w innych regionach już się odbywają).

Baleary to trzynasta z siedemnastu wspólnot autonomicznych Hiszpanii, gdzie w szkołach publicznych mogą być prowadzone zajęcia z islamu. Wyjątek stanowią jeszcze tylko Galicja, Murcja, Kantabria oraz Kastylia-La Mancha.

Lekcje religii są prowadzone w hiszpańskich szkołach jako zajęcia nieobowiązkowe, choć ocena z tego przedmiotu wliczana jest do średniej końcowej.

PAP (Marcin Zatyka)/gr