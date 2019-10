Decyzja Trumpa ws. wiz nie wymaga zatwierdzenia przez Kongres

Decyzja prezydenta Donalda Trumpa dotycząca zniesienia wiz dla Polaków nie wymaga już zatwierdzenia przez ustawodawców na Kapitolu. Jest to obecnie kwestia sfinalizowania ustaleń administracji USA - powiedział PAP przedstawiciel ambasady RP w Waszyngtonie.

Prezydent USA Donald Trump powiedział w piątek dziennikarzom, że podpisał zgodę na włączenie Polski do programu ruchu bezwizowego, na mocy którego w celach turystycznych i biznesowych do Stanów Zjednoczonych można bez wizy wjechać na 90 dni.

Teraz, gdy Polska została wytypowana, resort bezpieczeństwa narodowego podejmie konieczne kroki tak szybko jak to możliwe, by ocenić wejście Polski do programu - napisano w oświadczeniu Białego Domu. - Jeśli Polska będzie określona jako kraj (należący do) Programu Visa Waiver, jej obywatele będą mogli podróżować bez wizy do Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych i biznesowych”.