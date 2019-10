Rząd będzie zbierał informacje o emeryturach

Celem ustawy jest utworzenie nowego systemu informatycznego, który służyłby gromadzeniu i udostępnianiu informacji emerytalnych

Centralna Informacja Emerytalna, gromadząc dane ze wszystkich kont, programów, planów emerytalnych ma dostarczać informacji o stanie kont emerytalnych i wysokości przyszłego świadczenia.

Według autorów projektu, powołanie do życia CIE uprości proces informowania ubezpieczonych o stanie ich kont, a także spowoduje, że będzie on bardziej efektywny. Wszystkie listy - jeśli będzie takie życzenie oszczędzającego - będą mogły być doręczane do ubezpieczonego w wersji elektronicznej na jego konto CIE.

W informacji napisano, że rozwiązania podobne do projektowanej Centralnej Informacji Emerytalnej zostały utworzone lub są aktualnie tworzone w państwach wysoko rozwiniętych, w których system emerytalny - podobnie jak w Polsce - obejmuje zarówno filar publiczny jak i filary kapitałowe (oszczędnościowe).

Udostępnienie kompletnej i wiarygodnej informacji postrzega się jako kluczowy element budowania świadomości znaczenia oszczędzania na okres po zakończeniu kariery zawodowej oraz zwiększenie przejrzystości rynku produktów emerytalnych.

PAP DS