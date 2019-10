W 2019 r. do Polski przyjedzie ponad 20 mln turystów

Gdy w 2016 r. Polskę odwiedziło 17,5 mln turystów eksperci twierdzili, że wynik taki będzie trudny do pobicia. Miały wówczas miejsce dwie duże imprezy: Światowe Dni Młodzieży oraz mistrzostwa świata w piłce ręcznej. Tymczasem liczba turystów ciągle rośnie.

Podczas Kongresu 590 poruszano również sytuację w branży turystycznej, która - tak zagraniczna jak i krajowa - notuje wzrosty.

Według danych ministerstwa branża turystyczna wzbogaca krajowe PKB o ok. 6 proc. Na wpływy w tym sektorze największy wpływ ma turystyka krajowa. W ubiegłym roku ogółem wpływy z turystyki wyniosły ponad 124 mld zł. W 2018 r. mieszkańcy Polski odbyli 47,7 mln podróży krajowych, o 19,7 proc. więcej niż w 2015 roku. W ub.r. do kraju przyjechało 19,6 mln turystów z zagranicy.

Uczestniczący w panelu dyskusyjnym prezes Polskiej Organizacji Turystyki (POT) Robert Andrzejczak zwrócił uwagę, że z ankiet wypełnianych przez zagranicznych turystów wynika, że chcą wrócić do Polski.

93 proc. stanowią rekomendacje pozytywne. Oznacza to, że przyjadą oni z powrotem do Polski i zachęcą do przyjazdu innych, np. znajomych czy rodzinę – powiedział i dodaje: Szansą turystyczną dla Polski jest również to, że postrzegana jest jako kraj bezpieczny.