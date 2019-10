Kongres 590: Koleje wspomogą transport LNG

Transport skroplonego gazu ziemnego (LNG) koleją pozwoliłby na osiągnięcie większej skali dostaw i optymalizację kosztową oferty, poinformował prezes PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD) Henryk Mucha, w nawiązaniu do podpisanego dziś z PKP Cargo listu intencyjnego, zakładającego współpracę w zakresie kolejowego przewozu LNG.

PKP Cargo widzi natomiast w tym przedsięwzięciu szansę na rozwój nowego sektora rynku przewozowego, w którym chce być obecne.

Chcemy w pełni wykorzystać potencjał biznesowy jaki daje nam technologia LNG, dlatego dynamicznie rozwijamy ten segment naszej działalności. Gaz skroplony dzięki aktywności GK PGNIG wykorzystywany jest jako ekologiczne paliwo w przemyśle, rozwija średni i mały biznes na terenach, gdzie nie ma gazu sieciowego, znajduje zastosowanie w ciężkim transporcie kołowym oraz służy do zasilania autobusów miejskich. Jestem przekonany, że transport LNG koleją pozwoli na osiągniecie jeszcze większej skali dostaw, a co za tym idzie - zoptymalizuje parametry kosztowe oferty - powiedział prezes PGNiG OD Henryk Mucha, cytowany we wspólnym komunikacie spółek.