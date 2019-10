Zagrożenia z cyberprzestrzeni

Polacy są w większości sceptyczni wobec nowych technologii. Takie wnioski płyną z raportu „Technologia w służbie społeczeństwa. Czy Polacy zostaną społeczeństwem 5.0?”, przygotowanego przez fundację Digital Poland i PwC. „Rzeczpospolita” powołując się na raport podała w czwartek, że Według sondażu taką postawę przyjmuje około 60 proc. badanych.

Do badania odniósł się w czwartek w Polsacie minister Cyfryzacji Marek Zagórski.

Nie uważam, żeby było coś złego w tym, że podchodzimy z ostrożnością do nowoczesnych technologii. Ważne żebyśmy rozumieli co się dzieje. Ostrożność (…), jeśli chodzi o cyberprzestrzeń jest wskazana, bo mamy cały szereg różnego rodzaju zagrożeń - powiedział minister.

W jego ocenie najważniejsze są zagrożenia dotyczące dzieci. Wymienił tzw. patostreaming, który jest, według niego, dość powszechny w Polsce. Wyjaśnił, że patostreaming polega na tym, że „jest się w stanie zrobić największe świństwo za pieniądze. Zrobić to na żywo i pobierać opłaty”. Przypomniał przy tym, że Ministerstwo Cyfryzacji zorganizowało kampanię przeciwko patostreamingowi.

Poza zagrożeniami dotyczącymi dzieci, szef resortu cyfryzacji zwrócił uwagę na kradzież tożsamości, czyli podszywanie się pod inne osoby na różnego rodzaju kontach, oraz próbę fałszowania środków identyfikacji elektronicznej. Zaznaczył jednak, że celowo użył słowa próba, bo jeśli chodzi np. o profil zaufany, mamy wyższy poziom bezpieczeństwa.

Minister cyfryzacji zauważył również, że obywatele bardzo niechętnie i z dużą ostrożnością podchodzą do przekazywania swoich danych państwu, ale bez oporów podają te dane w mediach społecznościowych. Według Zagórskiego wynika to z niezrozumienia, że

przekazywanie swoich danych osobowych w mediach społecznościowych czy w ogóle w internecie jest bardzo groźne, dużo groźniejsze niż przekazywanie ich państwu, które jednak działa w granicach prawa i ma obowiązek pilnować tych danych.

Zagórski zwrócił uwagę, że z sondażu wynika również, iż Polacy najczęściej chcieliby wykorzystywać nowe technologie do nauki. Jego zdaniem, „z jednej strony sceptycyzm nie jest wcale zły, a z drugiej strony to, do czego chcielibyśmy używać internetu i nowych technologii napawa optymizmem”.

Chodzi o to, żeby Polacy byli aktywnymi i świadomymi konsumentami nowych technologii” – wyjaśnił Zagórski. „To nie jest tak, że jesteśmy ostrożni i sceptyczni wobec nowoczesnych technologii, bo np. bankowość elektroniczna pokazuje, że jak coś jest dobrze zrobione to Polacy bardzo chętnie z tego korzystają - zauważył.

A.K., PAP