Nike wypuszcza buty do chodzenia po wodzie. Znamy cenę

Czy można chodzić po wodzie niczym Jezus? Według Nike’a tak. Producent wydał nowe buty z wizerunkiem Chrystusa i wodą święconą w podeszwach. Wstrzyknięta woda rzeczywiście pochodzi z rzeki Jordan.

Model do sprzedaży wszedł we wtorek rano i wywołał duże zainteresowanie - wysprzedano je w ciągu kilku minut. I to mimo że każda z par kosztowała po 3000 dolarów. Nad wyglądem pracowała brooklyńska firma MSCHF na zlecenie Nike’a. Jak sama przyznała, miał to być sposób „trollingu współczesnej kultury” i na ukazanie jej absurdalne strony.

Zastanawialiśmy się jak wyglądałby kolaż z Jezusem Chrystusem. Sam jako Żyd wiedziałem tylko, że chodził po wodzie. Mam przyjaciela w Izraelu, który pomysł w błogosławieniu wody - Daniel Greenberg tłumaczył pomysł w rozmowie z „The Post”.

Poświęcone buty zostały zarejestrowane jako model Air Max 97. Kilka par zostało rozesłanych do popularnych YouTuberów w celu rozgłośnienia pomysłu. Do sprzedaży trafiło natomiast 15 par. Wkrótce mają powstać kolejne sztuki Air Max 97.

Choć Jezus miał być tylko inspiracją, to idea spotkała się z krytyką wśród wielu katolików. Samo MSCHF reklamuje produkt jako buty dające możliwość chodzenia po wodzie.

New York Post, KG