Unia ingeruje w tureckie wiercenia wokół Cypru

Unijni ministrowie spraw zagranicznych zajmą się na poniedziałkowym spotkaniu w Luksemburgu problemem nielegalnych wierceń Turcji na wodach wokół Cypru. Sprawa ma trafić też na szczyt UE w przyszłym tygodniu.

Jeszcze w lipcu w reakcji na uznane za nielegalne tureckie poszukiwania podmorskich złóż gazu ziemnego koło Cypru ministrowie spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej podjęli decyzję o zmniejszeniu przekazywanych Turcji funduszy unijnych oraz wstrzymaniu prowadzonych z nią rokowań w sprawie umowy o ruchu lotniczym.

Kroki te jednak nie powstrzymały Ankary przed dalszą eskalacją sporu. Na początku października Turcja wysłała statek wiertniczy na obszar, gdzie Nikozja wydała pozwolenia na odwierty w celu poszukiwania węglowodorów firmom włoskim i francuskim.

Według źródeł dyplomatycznych unijni ministrowie spraw zagranicznych będą rozważać różne opcje w reakcji na ten rozwój wydarzeń. Niewykluczone są sankcje.

Jak poinformowała, spodziewa się, że temat ten będzie też omawiany na posiedzeniu Rady Europejskiej w przyszłym tygodniu.

Cypr już wcześniej naciskał na twardsze podejście i przyjęcie poważniejszych sankcji w przyszłości, jeśli Turcja nie zmieni swojego zachowania. W UE były jednak obawy przed antagonizowaniem kluczowego w kwestiach bezpieczeństwa i migracji sojusznika.

Relacje między Brukselą a Ankarą pogorszyły się jednak teraz wraz z decyzją Turcji o inwazji na kontrolowane przez Kurdów tereny północno-wschodniej Syrii.

Doceniamy to, co zrobiła Turcja, przyjmując u siebie 3,6 mln uchodźców z Syrii, zrobiliśmy bardzo dużo, żeby ich wesprzeć, ale bardzo się obawiamy, że to, co się dzieje w północno-wschodniej Syrii, podważy stabilność całego regionu - podkreśliło w poniedziałek źródło unijne.