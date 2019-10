Jarosław Kaczyński w kolejce do oddania głosu

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zagłosował w wyborach parlamentarnych w lokalu wyborczym w Warszawie. Po oddaniu głosu powiedział dziennikarzom, że jest przekonany, że frekwencja w wyborach do parlamentu będzie wysoka.

W niedzielę o godz. 7 rano rozpoczęło się głosowanie w wyborach parlamentarnych, w których wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów. Do zakończenia głosowania o godz. 21 trwa cisza wyborcza.

Prezes PiS czeka na odebranie karty do głosowania / autor: PAP/Tomasz Gzell

Prezes Prawa i Sprawiedliwości głosował w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 333 przy ulicy Siemiradzkiego 2 na warszawskim Żoliborzu, gdzie mieści się Szkoła Główna Służby Pożarniczej.

Jarosław Kaczyński odbiera kartę wyborczą / autor: PAP/Tomasz Gzell

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas głosowania w wyborach do parlamentu / autor: PAP/Tomasz Gzell

Prezes PiS przyszedł do lokalu wyborczego ok. godziny 14, po oddaniu głosu w rozmowie z dziennikarzami ocenił, że przez wiele lat frekwencja na wyborach była niska albo średnia. „Mam nadzieję, że to przełamiemy i mam nadzieję, że te wybory będą krokiem w tym kierunku, tak jak przedtem były wybory europejskie” - dodał.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński: frekwencja będzie wysoka / autor: PAP/Tomasz Gzell

Jarosław Kaczyński podkreślił, że wszyscy obywatele powinni uczestniczyć w wyborach.

„Jestem przekonany, że tym razem frekwencja wyborcza będzie bardzo wysoka - to będzie oznaczało, że polska demokracja czyni postępy” - dodał.

Radosław Jankiewicz (PAP)