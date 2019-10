Internetowe ciasteczka są zmiany prawne

TSUE - zgoda na instalowanie i udostępnianie plików cookies jest nieważna, jeżeli jest ona efektem umieszczenia na stronie internetowej domyślnie zaznaczonego okienka wyboru Zgodnie z wyrokiem w sprawie Trybunału administratorów i właścicieli stron czeka ewolucja. Internauta ma teraz również wiedzieć, jak długo pliki cookies będą działać.

1 października Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że zgoda na instalowanie i udostępnianie plików cookies jest nieważna, jeżeli jest ona efektem umieszczenia na stronie internetowej domyślnie zaznaczonego okienka wyboru i to niezależnie od tego, czy zbierane informacje stanowią dane osobowe. Zgodnie z wyrokiem w sprawie C-673/17 administratorów i właścicieli stron czeka ewolucja. Internauta ma teraz również wiedzieć, jak długo pliki cookies będą działać. Nie jest to jedyna zmiana.

Zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym przechowywanie danych lub uzyskiwanie dostępu do szczegółów już przechowywanych jest dozwolone, pod warunkiem, że abonent lub użytkownik końcowy zostanie uprzednio, bezpośrednio w sposób jasny i zrozumiały o tym poinformowany oraz – co kluczowe – wyrazi na to zgodę. Ponadto należy pamiętać, że zgoda użytkownika na wykorzystywanie przez stronę internetową plików cookies musi być wyraźna i dobrowolna – tłumaczy Barbara Bil, adwokat, Kancelaria Bil (AdWise Group).