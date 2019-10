Użytkownicy BLIK-a będą płacić smartfonem

Polski Standard Płatności (PSP), operator systemu płatności mobilnych BLIK i Mastercard rozpoczynają strategiczną współpracę, dzięki której użytkownicy BLIK-a będą płacić zbliżeniowo za pośrednictwem smartfona, zarówno w Polsce, jak i za granicą, podały spółki. Pierwsze udostepnienie zbliżeniowego BLIK-a nastąpi w ciągu najbliższych dwóch kwartałów.

Wszystkie terminale płatnicze w Polsce wyposażone są już w technologię do przyjmowania płatności bezstykowych. Dodatkowo, dzięki współpracy z Mastercard, płatność zbliżeniowa BLIK będzie możliwa na całym świecie, we wszystkich terminalach POS, w których akceptowane są płatności zbliżeniowe Mastercard. BLIK stanie się tym samym uniwersalną, globalną metodą łatności, podano w komunikacie. Płatności zbliżeniowe BLIK możliwe będą dzięki integracji usługi z Mastercard Digital Enablement Service (MDES). Będą inicjowane i uwierzytelniane bezpośrednio w aplikacji mobilnej banku, który oferuje BLIK-a. Technologia tokenizacji Mastercard umożliwia generowanie tokenów dla transakcji bezgotówkowych, co zapewnia najwyższe bezpieczeństwo przy maksymalnej wygodzie dla użytkownika. BLIK jest dostępny w większości polskich banków, dzięki czemu z nowej funkcji będzie mogło skorzystać blisko 90% klientów korzystających z usług bankowych. Pierwsze udostępnienie zbliżeniowego BLIK-a nastąpi w ciągu najbliższych dwóch kwartałów, podano także.

Konsekwentnie rozwijamy system płatności mobilnych BLIK, dziś w Polsce stał się on już powszechny. Użytkownicy kochają ten sposób płacenia oraz przekazywania pieniędzy. Właśnie rozpoczynamy nowy etap naszej historii, który przyniesie zupełnie nową jakość korzystania z BLIK-a. Współpraca z Mastercard umożliwi nam znaczne przyśpieszenie dalszego rozwoju i przyniesie wiele korzyści wszystkim klientom banków, którzy dziś tak chętnie płacą BLIK-iem - powiedział prezes Polskiego Standardu Płatności Dariusz Mazurkiewicz, cytowany w komunikacie.

Mazurkiewicz dodał, że system płatności mobilnych BLIK powstał dzięki porozumieniu i współpracy największych banków. Teraz, dzięki współpracy z silnym, globalnym partnerem rozpoczyna nowy etap rozwoju.

Wierzymy, że cyfrowa przyszłość będzie oferować konsumentom nowe sposoby płacenia za codzienne zakupy, z niespotykanym dotąd poziomem wygody, szybkości i bezpieczeństwa. Kluczem do wdrażania innowacyjnych rozwiązań jest współpraca, dlatego Mastercard wchodzi w różne partnerstwa z podmiotami dysponującymi unikalną technologią. Dzięki temu możemy być częścią i ważnym elementem rewolucji cyfrowej. Nasza umowa z Polskim Standardem Płatności jest wspaniałym przykładem takiej współpracy” - powiedział dyrektor generalny na Polskę, Czechy i Słowację w Mastercard Europe Bartosz Ciołkowski, cytowany w komunikacie.

A.K., ISBnew