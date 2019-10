Poczta już szykuje się do świąt

Poczta Polska planuje w okresie przedświątecznym zatrudnić dwa tys. nowych pracowników - podała we wtorek w komunikacie spółka. W okresie przedświątecznym operator planuje zatrudnienie pracowników sortowni, listonoszy oraz kierowców z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów do i powyżej 3,5 t.

Podano, że zainteresowani mogą pracować zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umowy zlecenia. Szczególnie poszukiwani są pracownicy w Bydgoszczy, Białymstoku, Olsztynie, Gdańsku, Szczecinie, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Kielcach, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie.

Jak zaznaczyła dyrektor zarządzająca Pionem Kapitału Ludzkiego w Poczcie Polskiej Agnieszka Grzegorczyk, dzięki temu że sieć placówek oraz sortownie znajdują się w całej Polsce, każdy chętny może znaleźć zatrudnienie niedaleko swojego miejsca zamieszkania.

W komunikacie przypomniano, że w ramach zeszłorocznej kampanii świątecznej realizowanej pod hasłem „Sprezentuj sobie pracę”, Poczta Polska zatrudniła blisko 3,7 tys. osób, następnie podczas tegorocznej kampanii wiosennej 2,3 tys. osób, a podczas kampanii wakacyjnej zakończonej pod koniec września br. ponad 4,3 tys. osób.

(PAP), DS