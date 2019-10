Wyklęty na monecie NBP

16 października 2019 r. Na awersie srebrnej monety, wspólnym dla całej serii, przedstawiono wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej na tle rozerwanych krat więziennych.

Na awersie srebrnej monety, wspólnym dla całej serii, przedstawiono wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej na tle rozerwanych krat więziennych.

Na rewersie monety znajdują się wizerunki: Łukasza Cieplińskiego „Pługa”, Orderu Orła Białego, orderu Virtuti Militari, biało-czerwonej flagi z symbolem Polski Walczącej oraz napis „Zachowali się jak trzeba”.

Srebrna moneta o nominale 10 zł wyemitowana zostanie w nakładzie do 13 000 sztuk. Cena monety będzie wynosić 130 zł brutto. Monety będzie można kupić w Oddziałach Okręgowych NBP i sklepie internetowym Kolekcjoner. Więcej informacji można znaleźć w folderze emisyjnym.

Łukasz Ciepliński w wojnie obronnej 1939 r. jako dowódca kompanii przeciwpancernej walczył w bitwie nad Bzurą i w Puszczy Kampinoskiej. Gen. Tadeusz Kutrzeba odznaczył go osobiście Orderem Virtuti Militari V klasy za zniszczenie z działka przeciwpancernego sześciu niemieckich czołgów i dwóch wozów dowódczych. Brał udział w obronie Warszawy. (…) W Rzeszowskiem działał w strukturach Organizacji Orła Białego/ZWZ/AK. (…) Zorganizował świetnie funkcjonującą strukturę wywiadu i kontrwywiadu, likwidującą niemieckich konfidentów. To podlegli mu konspiratorzy przechwycili części pocisków V-1 i V-2 oraz wykryli jedną z tajnych kwater Hitlera. W ramach akcji „Burza” brał udział w wyzwalaniu Rzeszowa. Jako przeciwnik ujawniania się AK-owców przed drugim okupantem − sowieckim − przeszedł do konspiracji. (…) Działał w kolejnych antysowieckich organizacjach: NIE, Delegaturze Sił Zbrojnych na Kraj, w końcu w Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość. W styczniu 1947 r. stanął na czele IV Zarządu Głównego WiN. (…). Pochowany na warszawskiej tzw. „łączce” Na Powązkach