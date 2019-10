Akcelerator gier Google w Warszawie

W środę ruszyła kolejna inicjatywa Google wspierająca rozwój startupów w zaawansowanej fazie wzrostu. W Warszawie wystartuje Google for Startups Accelerator, którego pierwsza edycja jest skierowana do firm z sektora gamingowego z całej Europy

W programie weźmie udział 10 startupów z sześciu krajów. Inicjatywa będzie częścią europejskiej sieci akceleratorów Google - kolejne ruszą w Maladze i Tel Avivie.

Czym jest Google for Startups Accelerator? To kilkumiesięczny program dla zaawansowanych startupów (w tym spółek giełdowych), który ma pomóc im w szybkim rozwoju i globalnej ekspansji. Pierwsza edycja warszawskiego akceleratora Google jest skierowana do firm z branży gier (gamingowej) z całej Europy. Projekt rozpoczyna się tygodniowymi warsztatami z 30 mentorami z całego świata. Przez kolejne miesiące wybrane firmy będą w warszawskim Campusie Google for Startups szkolić się m.in. z wykorzystania technologii i produktów wspierających rozwój biznesu gamingowego, a także rozwijać swoje umiejętności zarządcze i sposoby rozbudowywania zespołu firmy. Całość zakończy się w połowie przyszłego roku podczas Demo Day - spotkania z potencjalnymi inwestorami.

Oto 10 startupów, które znalazły się w gronie uczestników akceleratora gamingowego Google for Startups w Warszawie:

Ahoy Games (Polska)

Założony w 2013 roku Ahoy Games tworzy mobilne wersje klasycznych i popularnych gier planszowych. Kładzie przy tym duży nacisk na jakość i doświadczenie użytkownika. Jak sami założyciele firmy o sobie mówią, są małym zespołem ekspertów, mającym duży wpływ. Najpopularniejsza gra Ahoy Games o nazwie „Okey” ma codziennie ponad pół miliona aktywnych użytkowników.

BON Games (Finlandia)

BON Games to fińskie studio gier założone w 2017 roku. Jego twórcy dzielili pasję do oldschoolowych gier typu tycoon i symulacji biznesowych. Po analizie danych i przeprowadzeniu badań, okazało się, że za tą pasją idzie również realna szansa rynkowa. Pierwsza gra BON Games, Transit King Tycoon, została wydana w czerwcu 2018 roku i do dziś zdobywa nowych fanów na całym świecie. Gra odnotowuje również fenomenalny zwrot wydatków na reklamę (ROAS) a jej przychody wzrosły z 50% do 100% miesięcznie w tym roku.

Chess & Checkers Games (Polska)

Chess & Checkers to firma, której historia rozpoczęła się w styczniu 2015 roku. To właśnie wtedy Łukasz Oktaba, chcąc nauczyć się programowania w Javie, zaczął od napisania prostej gry mobilnej na Androida. Tak powstały Warcaby - gra miała być tylko dodatkiem do CV, ale ostatecznie stała się jedną z lepiej rozpoznawalnych w swojej kategorii. Obecnie na sukces Chess & Checkers pracuje już 13-osobowy zespół, a firma stworzyła kolejną klasyczną grę planszową - Szachy. Zarówno Szachy, jak i Warcaby, zostały pobrane już ponad 70 milionów razy.

highCore Games (Białoruś)

Niewielki, ale niezwykle ambitny zespół twórców, skupiający się głównie na grach mobilnych z segmentu mid core i casual. Gry z ich portfolio zostały już ściągnięte ponad 20 milionów razy.

PowerPlay Studio (Słowacja)

PowerPlay Studio jest jednym z największych słowackich studiów gier i zdecydowanym numerem jeden pośród studiów niezależnych. Koncentrują się przede wszystkim na grach niszowych - zwłaszcza kategorii gier sportowych.

Reality Games (Polska)

Reality Games to dynamicznie rozwijające się studio gier, opracowujące gry mobilne, które wykorzystują dane z realnego świata. Silnik gier pobiera i łączy takie dane ze znanymi koncepcjami oraz sprawdzoną mechaniką, aby wygenerować wciągającą mobilną rozrywkę. Jak mówią sami założyciele, Reality Games nie próbuje konkurować z żadnymi z obecnych trendów w branży, ich celem jest tworzenie zupełnie nowego gatunku mobilnej rozrywki.

Synctuition (Estonia)

Synctuition to wyjątkowa aplikacja relaksacyjna, która wykorzystuje dźwięki 3D, dudnienia różnicowe, fale gamma i spersonalizowaną częstotliwość głosu. Pierwsza iteracja programu została udostępniona w 2017 roku, a rok później po zrewidowaniu wielu pierwotnych decyzji biznesowych, powstała druga wersja aplikacji - “Synctuition-first”. W pierwszych sześciu miesiącach działania aplikacja wygenerowała ponad 500 000 instalacji i osiągnęła docelowy przychód na 2019 rok już w pierwszych ośmiu miesiącach od ponownego uruchomienia.

T-Bull (Polska)

Studio zostało założone w 2010 roku przez Grzegorza Zwolińskiego, Damiana Fijałkowskiego i Radosława Łapczyńskiego. Opracowane przez firmę gry trafiły na wszystkie kluczowe platformy mobilne i zostały pobrane przez prawie pół miliarda użytkowników na całym świecie. Jedna z ich najpopularniejszych gier, Moto Rider GO, trafiła na listę najlepszych gier Google Play w 2018 roku.

Two Desperados (Serbia)

Two Desperados to studio gier mobilnych z siedzibą w Belgradzie. Ich gry, Woka Woka i Viola’s Quest, są jednymi z najlepszych typu marble shooters z liczbą ponad 30 milionów graczy. Motto firmy brzmi: “świetne zespoły tworzą świetne gry”.

Webelinx (Serbia)

Twórcy takich gier jak My Basketball Team, Playbook, Teenage Drama, Amnesia czy Hidden Objects in Famous Paintings, które przyniosły im ogromny sukces. Ich produkcje wyróżnia wyjątkowa grafika i oryginalne pomysły. Dzięki tym cechom stali się największym studiem gier mobilnych w Serbii.

Oprócz uruchomienia akceleratora gamingowego, podsumowujemy też efekty programu Residency - którego ostatnio edycja również skierowana była do firm z obszaru mobile gaming. Dwanaście startupów które na 6 miesięcy przeniosły swoje siedziby do Campusu Google for Startups w Warszawie może na koniec programu pochwalić się świetnymi wynikami. Firmy objęte wsparciem uzyskały ponad 60% wzrostu przychodów, zwiększyły liczbę ściągnięć swoich aplikacji o aż 22 miliony, a także zanotowały wzrost zysków z reklam o 6 milionów złotych.

Larry Page i Sergey Brin założyli Google we wrześniu 1998 r. Dzisiaj Google zatrudnia ponad 50 tys. osób na całym świecie, oferując szeroką gamę popularnych produktów oraz platform takich jak: wyszukiwarka, Mapy, rozwiązania reklamowe, Gmail, Android, Chrome i YouTube. Polskie biuro Google rozpoczęło działalność w 2005 r. w Warszawie. W październiku 2015 r. powstał holding Alphabet, a Google stał się jego częścią.

mw