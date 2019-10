Sztuczna Inteligencja pomoże tworzyć nowe leki

W procesie opracowywania leków największymi problemami są nadmiar danych oraz - jeszcze większy - niewłaściwe przechowywanie danych. Novartis i Microsoft zmieniają w tym obszarze medycynę od podstaw za pomocą Sztucznej Inteligencji

Największym problemem, z którym w ogóle firmy muszą się zmierzyć, jest nie tylko przytłaczająca ilość informacji do przetworzenia, tylko postać, pod którą te dane są przechowywanie. Dane nieustrukturyzowane, czyli na przykład notatki laboratoryjne, artykuły z publikacji medycznych i rezultaty prób klinicznych, są najczęściej przechowywane na systemach nie połączonych ze sobą – przez co próby scalenia informacji są nieraz poważnie utrudnione lub wręcz niemożliwe.

W świecie nauki stosowanej nie ma rzeczy ważniejszej – ani droższej i trudniejszej w realizacji – niż proces wprowadzania na rynek nowej metody leczenia. W przypadku nowego leku oznacza to szereg czynności, począwszy od odkrycia po rozwój metody, testy i próby kliniczne, prowadzący do zatwierdzenia leku. Wszystko to może trwać nawet dekadę. 90 proc. takich kandydatów na nowy lek odpada po drodze, w związku z czym wprowadzenie tylko jednego leku na receptę na rynek kosztuje średnio 2,6 miliarda dolarów**

Jest to znaczącym wyzwaniem dla firm związanych z medycyną – jednak usprawnienie procesu tworzenia nowych leków pomoże też promować zdrowie ludzkie na większą skalę. Od nowych metod leczenia znanych chorób, po leki na raka czy szczepionki na nadciągające choroby; skrócenie czasu od koncepcji do wypuszczenia nowego leku bez wątpienia uratuje niezliczoną ilość żyć.

To właśnie w tym celu Novartis i Microsoft ogłosiły współpracę. Zaawansowane mechanizmy Sztucznej Inteligencji połączą się z wieloletnim doświadczeniem Novartis na polu nauk przyrodniczych, aby znaleźć nowe rozwiązania dla każdego etapu tworzenia nowych metod leczenia – od badań i prób klinicznych po proces produkcji i finansowania.

Vas Narasimhan, dyrektor generalny firmy Novartis, w udzielonym niedawno wywiadzie podkreślił możliwości płynące z zastosowania sztucznej inteligencji w przyśpieszeniu badań klinicznych dotyczących nowych sposobów leczenia w firmie Novartis.

Nasze firmy obrały za cel umożliwienie wszystkim pracownikom i partnerom firmy Novartis, nawet tych, którzy nie są specjalistami data science, analizę dużych ilości informacji i znalezienie nowych korelacji dzięki rozwiązaniom sztucznej inteligencji Microsoft - powiedział Vas Narasimhan, dyrektor generalny firmy Novartis.

Pomoże to naukowcom badającym nowe składniki chemiczne, ekspertom prowadzącym i analizującymi próby kliniczne, menadżerom ds. operacyjnych zajmujących się ulepszaniem łańcucha dostaw i zespołom odpowiedzialnym za decyzje handlowe. Im więcej partnerzy i pracownicy Novartis korzystają z algorytmów i modeli AI, tym łatwiej im będzie korzystać z uprzednio przeanalizowanych danych – tworząc tym samym spiralę sukcesu1, przy której każdy projekt na podstawie poprzednich baz danych tworzy nowy ich element. Rezultatem końcowym będzie wszechobecna sztuczna inteligencja obejmująca całą firmę i całość procesu tworzenia nowych lekarstw, która umożliwi firmie Novartis dostarczanie szybszych i lepszych rozwiązań na problemy zdrowotne dotykające współczesny świat.

Microsoft planuje też stworzyć dedykowany zespół specjalistów data science z Microsoft Research do współpracy z zespołami Novartis w celu realizacji trzech istotnych zadań: personalizowanego leczenia zwyrodnienia plamki żółtej (mogącego prowadzić do utraty wzroku), użycia AI w celu ulepszenia tworzenia nowych terapii genowych czy też komórkowych ze skupieniem na ostrej białaczce limfoblastycznej, oraz użycia sztucznej inteligencji w celu skrócenia czasu potrzebnego na wprowadzenie nowych leków używając pionierskich sieci neuronowych które samoistnie generują, przesiewają i zaznaczają obiecujące struktury molekularne.

Wraz z postępem pracy, Microsoft ma wielką nadzieję, że współpraca firm będzie rosnąć – powiedział Satya Nadella, szef firmy Microsoft. Ma on nadzieję na dobre wyniki współpracy, która oddaje w ręce Novartis najnowszą technologię sztucznej inteligencji. - Jest to początek długiej drogi eksploracji i odkryć, które pomogą prowadzić świat w kierunku medycyny bardziej dostępnej, personalizowanej, efektywnej bardziej przystępnej cenowo - dodaje.

mw