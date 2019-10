LPP debiutuje w Finlandii

Finlandia to 25 kraj na mapie gdańskiej spółki. Obecność wszystkich pięciu marek LPP w Mall of Tripla – jednym z najważniejszych centrum handlowych Helsinek, ma strategiczne znaczenie dla budowania rozpoznawalności LPP w nowym regionie.

Mall of Tripla to największy obiekt handlowy w Finlandii. W promieniu zaledwie 1 km od centrum zlokalizowane są kluczowe miejsca na mapie Helsinek, które przyciągają około 3,6 miliona odwiedzających rocznie: Hartwall Arena, Helsinki Expo and Convention Centrum, Stadion Olimpijski oraz park rozrywki Linnanmäki. Nowo otwarta galeria w jednym miejscu łączy najważniejsze międzynarodowe brandy. Wśród 250 punktów handlowych nie zabrakło także salonów polskich marek Reserved, Mohito, Cropp, House i Sinsay, zajmujących łączną powierzchnię 6520 m2.

Czynnikiem decydującym o otwarciu naszych salonów jest przede wszystkim atrakcyjność przestrzeni handlowej – dlatego podjęliśmy decyzję o debiucie wszystkich pięciu marek w Helsinkach. Centrum Mall of Tripla to świetnie skomunikowany, wielofunkcyjny obiekt, który daje nam potencjał dotarcia zarówno do Finów, jak i odwiedzających stolicę turystów. Debiutujące centrum ma szansę stać się najważniejszym punktem handlowym na mapie Finlandii – komentuje Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes LPP ds. finansowych.

Kompleks Tripla zaprojektowany został nie tylko z myślą o stworzeniu dużego centrum handlowego. Jego integralną częścią jest także hotel, apartamenty mieszkalne, powierzchnie biurowe, strefa gastronomiczna oraz rozrywkowa. Obiekt ma również bardzo dobre połączenie z komunikacją miejską oraz z lotniskiem, oddalonym od centrum o zaledwie 20 minut. Polski producent odzieży jest jedynym najemcą, który w wyniku udanych negocjacji otworzył w tym miejscu aż 5 salonów.