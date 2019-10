Bezpieczeństwo ponad wszystko. El Clasico przesunięte

Mecz ligowy FC Barcelona – Real Madryt odbędzie się w innym terminie. Jest to efekt napiętej sytuacji w Katalonii.

Spotkanie miało zostać rozegrane w sobotę, 26 października o godzinie 13.00 polskiego czasu. Jednak od poniedziałku w Katalonii trwają poważne zamieszki. Wywołała je decyzja sądu o aresztowaniu separatystycznych polityków. Manifestacje i uliczne konfrontacje protestujących z policją spowodowały napiętą sytuację w regionie. Obrażenia odniosło dotychczas ponad 200 osób. W piątek natomiast rozpoczęto strajk generalny. W związku z tym w Katalonii panuje chaos komunikacyjny. Blokowane są jezdnie, co tworzy duże utrudnienia.

Włodarze La Liga obawiali się, że najbliższe El Clasico zostanie wykorzystane do politycznych manifestów. Mecz FC Barcelona - Real Madryt to starcie dwóch czołowych zespołów piłkarskich w Hiszpanii. Zawsze wywołuje duże zainteresowanie na świecie, a FC Barcelona często podkreśla katalońskie korzenia klubu.

Na razie nie wiadomo na kiedy zostanie wyznaczony nowa data meczu. Wiadomo, że raczej będzie to pierwsza połowa grudnia. Padła także propozycja, by El Clasico rozegrać na Santiago Bernabeu w pierwotnym terminie. Nie zgodzili się na to przedstawiciele Realu Madryt.