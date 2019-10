Zamień stary smartfon na roślinę

13 października obchodzony był Międzynarodowy Dzień bez elektrośmieci. Dlatego rusza z akcja mająca na celu pozbycie się starych, zalegających w szufladach sprzętów i wspólnie zadbanie o środowisko. W dniach 23-26 października w serwisach Samsung w Polsce można oddać zużyty smartfon lub tablet. W zamian otrzymamy EKO niespodziankę

Jak wynika z badania „Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny” przeprowadzonego przez GFK Polonia na zlecenie ElektroEko, mniej niż połowa badanych ocenia, że ma jakąkolwiek wiedzę na temat elektrośmieci, a jedynie co czwarty respondent wie, gdzie znajduje się punkt odbioru elektroodpadów. Ponadto wyniki raportu wskazują, że w naszych domach przechowywanych jest ponad 4 mln zużytych telefonów komórkowych i to właśnie ich magazynujemy najwięcej spośród wszystkich sprzętów elektronicznych. Chociaż telefon komórkowy oraz lodówka to urządzenia, których Polacy w ciągu ubiegłego roku pozbywali się w największej liczbie, to jednak wyniki są dalekie od zadowalających. Szacuje się, że na jednego z badanych respondentów w Polsce przypadają średnio 2,3 sztuki nieużywanych telefonów. Wciąż niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że prawidłowy recykling elektrośmieci to kwestia, która wywiera realny wpływ na stan środowiska naturalnego.

Jako jeden z liderów rynku urządzeń elektronicznych, wiemy, jak ważne jest budowanie świadomości na temat zasad postępowania ze zużytym sprzętem. Z okazji Międzynarodowego Dnia bez Elektrośmieci zachęcamy konsumentów do zbiórki elektrośmieci i oddania starych telefonów oraz tabletów w wyznaczonych punktach Samsung w Polsce – mówi Jarosław Orski, Dyrektor Działu Serwisu, Samsung Electronics Polska.

W dniach 23–26 października można oddać zużyty smartfon lub tablet do jednego z serwisów Samsung Service Plaza w trzech polskich miastach: Warszawie (Plac Europejski 2C, ul. Postępu 14), Poznaniu (Ul. 27 grudnia 17/19) i Katowicach (CH Galeria Katowicka). Klienci, którzy przyniosą niepotrzebny sprzęt, zostaną nagrodzeni EKO niespodzianką.

Akcja organizowana przez Samsung Electronics Polska. To największa organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce, a także jedyna działająca na zasadach non for profit. We współpracy z gminami realizuje autorski program „Moje Miasto bez elektrośmieci”, którego misją jest wspieranie samorządów w tworzeniu systemu zbierania elektrośmieci. Więcej o akcji można dowiedzieć się na stronie: https://dzienbezelektrosmieci.pl