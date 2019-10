Letwin: Liczę, że Johnson uzyska poparcie dla umowy z UE

Poseł niezależny Oliver Letwin, którego poprawka spowodowała odłożenie głosowania nad akceptacją przez Izbę Gmin porozumienia Wielkiej Brytanii z UE w sprawie warunków brexitu, uważa, że premier Boris Johnson ostatecznie uzyska poparcie dla umowy.

Letwin zapewnił, że sam też za tym zagłosuje.

Absolutnie popieram teraz rząd tak długo, jak będzie kontynuował pracę nad tą ustawą, pracę nad tym porozumieniem, będę je popierał, będę głosował za nim. Nie będzie już więcej poprawek Olivera Letwina w przyszłym tygodniu, bo nie są potrzebne, popieram ustawę - mówił poseł w niedzielę w rozmowie ze stacją BBC.

W sobotę Izba Gmin przyjęła - wbrew stanowisku rządu - zgłoszoną przez Letwina poprawkę, która wstrzymuje akceptację uzgodnionego w czwartek porozumienia z UE do czasu przyjęcia i wejścia w życie koniecznych ustaw związanych z brexitem. Jej celem jest uniknięcie „przypadkowego brexitu bez umowy”, czyli sytuacji, w której posłowie poparliby porozumienie, ale ustawa nie przeszłaby całego procesu legislacyjnego przed 31 października i Wielka Brytania mimo porozumienia politycznego z UE, musiałaby wyjść bez umowy.

Jej przyjęcie spowodowało, że zaistniały okoliczności przewidziane w przyjętej na początku września ustawie o wyjściu z UE, tzw. ustawie Benna. Nakładała ona na premiera obowiązek zwrócenia się do UE z wnioskiem o przesunięcie terminu brexitu do 31 stycznia 2020 roku, w przypadku gdyby do 19 października włącznie Izba Gmin nie poparła porozumienia z UE i nie zgodziła się na brexit bez umowy.

W związku z tym w sobotę wieczorem Johnson wysłał wymagany wniosek, jednak się pod nim nie podpisał i dołączył do niego list, w którym przekonuje, że opóźnianie terminu brexitu nie jest w niczyim interesie.

Letwin wyraził nadzieję, że po przyjęciu jego poprawki rząd uzyska poparcie Izby Gmin dla porozumienia. „Myślę, że prawdopodobnie uzyska” - dodał.

Oliver Letwin jest jednym z 21 posłów, którzy na początku września zostali wyrzuceni z klubu Partii Konserwatywnej za poparcie wbrew stanowisku rządu poprawki ułatwiającej przyjęcie tzw. ustawy Benna. Od tego czasu zasiada w Izbie Gmin jako poseł niezależny.