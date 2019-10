Zatrzymanych blisko 9 mln nielegalnych papierosów

KAS i CBŚP ujawniły blisko 9 mln nielegalnych papierosów. Funkcjonariusze pomorskiej KAS i CBŚP z Gdańska zatrzymali kontener, w którym ukryto blisko 9 mln nielegalnych papierosów. Szacunkowa rynkowa wartość zatrzymanego towaru wynosi ponad 6,2 mln zł. Gdyby nielegalne papierosy zostały wprowadzone do obrotu, budżet państwa mógł stracić 10,5 mln zł

Przeprowadzona na początku października br. rewizja kontenera z Azji z deklarowanym ładunkiem drzwi to efekt wymiany informacji pomiędzy pomorską KAS i CBŚP z Gdańska. Zgromadzone przez służby dane stanowiły podstawę do skierowania ładunku do szczegółowej kontroli. Kontener zeskanowano za pomocą urządzenia RTG. Sprawdzono go również z psem służbowym wyszkolonym do wykrywania tytoniu. Zarówno obraz zarejestrowany przez skaner jak i reakcja psa służbowego wskazały na konieczność przeprowadzenia fizycznej rewizji kontenera.

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej pełniący służbę na Terminalu kontenerowym w Gdańsku nie raz spotykali się z tzw. zastawką czyli warstwą legalnego towaru, za którą przemytnicy ukrywali nielegalne produkty. Jest to dość powszechna praktyka stosowana przez grupy przestępcze zajmujące się przemytem kontenerowym. Rzadko zdarza się jednak by „zastawka” skonstruowana była z tak ciężkich elementów jak okute blachą drzwi.

Po wyładowaniu części towaru z kontenera funkcjonariusze ujawnili 8 mln 850 tys. sztuk papierosów ukrytych w jego wnętrzu.

Nielegalne papierosy oraz 84 sztuki drzwi, które znajdowały się w kontenerze zostały zatrzymane.

Rynkową wartość ujawnionego towaru oszacowano na ponad 6,2 mln zł. Skarb Państwa mógł stracić na próbie przemytu blisko 10,5 mln zł.

Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi Pomorski Urząd Celno–Skarbowy w Gdyni wspólnie z Prokuraturą Rejonową Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku.

mw