Tylko we wrześniu Polacy wzięli 0,5 mld zł chwilówek

Firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły 219,1 tys. pożyczek na łączną kwotę 531 mln zł we wrześniu 2019 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Stanowi to spadek w ujęciu wartościowym o 4,7% r/r, natomiast w ujęciu liczbowym odnotowano wzrost o 5,9%.

„Średnia wartość pożyczki pozabankowej przyznanej we wrześniu br. wyniosła 2 424 zł i była niższa o (-10%) od średniej wartości pożyczki udzielonej we wrześniu 2018 r.” - czytamy w komunikacie opublikowanym przez ISBnews.

W perspektywie trzech kwartałów 2019 r. - jak wynika z obserwacji BIK - udzielono o 0,5% więcej pożyczek niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W ujęciu wartościowym spadek w okresie styczeń - wrzesień 2019 r. wyniósł 2,1%. Łącznie w okresie trzech kwartałów 2019 r. firmy pożyczkowe udzieliły 2 046,5 tys. pożyczek na kwotę 5,197 mld zł.

W pierwszych trzech kwartałach 2019 r. firmy pożyczkowe udzieliły 2,046 mln pożyczek, czyli niewiele więcej (+0,5%) jak w analogicznym okresie zeszłego roku. W okresie styczeń - wrzesień 2019 r. firmy pożyczkowe udzieliły łącznie finansowania na 5,2 mld zł (o 2,1% mniej niż w III kwartałach 2018 r.). Ciekawym zjawiskiem jest odwrócona struktura udzielanych pożyczek. W okresie styczeń - wrzesień 2019 r. pożyczki do 1 tys. zł stanowiły 38% liczby udzielonych pożyczek, ale tylko 9% ich wartości. Natomiast pożyczki powyżej 5 tys. to jedynie 11% udzielonych pożyczek, ale aż 40% wartości podkreślił główny analityk Biura Informacji Kredytowej Waldemar Rogowski, cytowany w materiale.

Dodatnia dynamika liczby udzielanych pożyczek w okresie styczeń - wrzesień 2019 r. dotyczyła dwóch przedziałów pożyczek niskokwotowych (< 1 tys. zł) gdzie wynosiła (+5,3%) i z przedziału 2-3 tys. zł (+6%). W ujęciu wartościowym dodatnia dynamika dotyczyła również pożyczek z tych dwóch przedziałów kwotowych i odpowiednio wynosiła (+4,9%) i (+6,8%). Najwyższą ujemną dynamikę w ujęciu liczbowym oraz wartościowym w okresie dziewięciu miesięcy 2019 roku w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku odnotowały pożyczki z przedziału kwotowego 3 do 5 tys. zł, odpowiednio: (-6,4%) oraz (-7,2%), wskazano również.

Analizy Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych wskazują, że akcja kredytowa instytucji pożyczkowych znajduje się w recesji, co ma związek z postępującą konsolidacją branży.

Ostatnie 12 miesięcy to okres dużej niepewności regulacyjnej, co wstrzymało szereg decyzji inwestycyjnych i negatywnie wpłynęło na kwotę sprzedaży pożyczek. Poprawa sytuacji materialnej Polaków rozbudza ich apetyt na usługi kredytowe i sprawia, że podmioty pozabankowe muszą bardziej zabiegać o klientów. To i wiele innych czynników wpływa na restrukturyzację rynku, w tym opracowanie polityki, która ma na celu wdrożenie zasad odpowiedzialnego pożyczania, tak by klienci korzystający z nowych produktów pożyczkowych czuli się przede wszystkim bezpieczni podsumował dyrektor działu analiz Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych Łukasz Piechowiak.

(ISBnews), DS