Terminal w Radomiu zostanie oddany z opóźnieniem

Trudna sytuacja na rynku budowlanym odbija się na planach budowy lotniska w Radomiu - informuje portal money.pl.

Porty Lotnicze (PPL) do końca grudnia poprzez przetarg miały wybrać wykonawcę budowy terminala. Realizacja miała trwać do dziesięciu miesięcy, by w 2020 roku Port Lotniczy Warszawa - Radom im. Bohaterów Radomskiego Czerwca 1976 roku. - czytamy na money.pl.

Wiadomo jednak już, że PPL zdecyduje o przedłużeniu czasu realizacji do 20 miesięcy. Oznacza to, że terminal najwcześniej zostałby oddany w 2021 roku. Z kolei przedsiębiorstwa deklarujące chęć zajęcia się zleceniem deklarują, że potrzebują nawet do trzydziestu miesięcy. Oznacza to, że zadanie zostanie zrealizowane dopiero pod koniec 2021 roku, więc pierwsze samoloty odleciałyby wtedy z Radomia w 2022 roku. W samym PPL przyznają obecnie, że trudno skonkretyzować termin oddania terminalu.

Money.pl, KG