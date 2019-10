Uber Freight w Polsce

Oferta Ubera wzbogaciła się o nowe narzędzie. Najpierw aplikacja łączyła ze sobą kierowców i pasażerów. Od 2017 roku do swojego portfolio usług oferowanych w Polsce, firma dołączyła Uber Eats - platformę, za pomocą której można zamówić jedzenie z dowozem. Najnowsza propozycja to Uber Freight. Celem firmy jest stworzenie z aplikacji Ubera platformy multimodalnej do każdego rodzaju transportu.

Uber Freight łączy przewoźników ze spedytorami, oferując ceny ustalane z góry, szybkie płatności i możliwość zarezerwowania przewozu ładunku za pomocą jednego kliknięcia. Spedytorzy otrzymują nie tylko dostęp do polegania na ogromnej sieci przewoźników, lecz także możliwość monitorowania przewozu ładunku w czasie rzeczywistym.

Platforma Uber Freight pomaga przewoźnikom łączyć się ze spedytorami - niezależnie od wielkości biznesu. Może wesprzeć przewidywany wzrost gospodarczy Polski, przy jednoczesnym dalszym podnoszeniu standardów branżowych” - mówi Daniel Buczkowski, dyrektor ds. ekspansji Uber Freight na rynkach europejskich.

Branża transportowa wszędzie mierzy się z podobnymi problemami, dlatego teraz zarówno polskie firmy spedycyjne, jak i przewoźnicy, mogą czerpać korzyści ze sprawdzonej technologii, którą Uber Freight wprowadza na rynek. Polski sektor transportowy jest rozdrobniony i zdominowany przez małych przewoźników. Podobnie jak na innych rynkach ich największym wyzwaniem jest utrzymanie płynności biznesu. Dzięki platformie Uber Freight mogą oni jeszcze bardziej aktywnie uczestniczyć w rynku oraz lepiej i bardziej efektywnie planować realizowane kursy.