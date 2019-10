Turcja: Amerykanie muszą wydać dowódcę SDF

Władze USA muszą przeprowadzić ekstradycję do Turcji Mazluma Kobaniego, dowódcy Syryjskich Sił Demokratycznych (SDF), na których czele stoją Kurdowie, kiedy wjedzie on na terytorium USA - powiedział w piątek turecki minister sprawiedliwości Abdulhamit Gul.

Minister powiedział dziennikarzom, że Turcja będzie domagała się od władz USA zatrzymania Kobaniego (Abdiego) w chwili jego wjazdu do USA. Dodał, że ministerstwo spraw zagranicznych w Ankarze przekazało stronie amerykańskiej wniosek o ekstradycję.

W środę amerykańscy senatorowie wezwali Departament Stanu do szybkiego wydania wizy generałowi Kobaniemu, by ten mógł przybyć do USA na rozmowy o Syrii - informuje Reuters. Ankara potępiła Waszyngton za traktowanie dowódcy SDF jako „prawowitej postaci politycznej”. Turcja twierdzi, że Kobani był wysokiej rangi przywódcą zdelegalizowanej w Turcji separatystycznej Partii Pracujących Kurdystanu (PKK).

PKK zarówno przez Turcję, jak i przez USA i Unię Europejską uważana jest za organizację terrorystyczną. Według Turcji z PKK jest powiązana kurdyjska milicja o nazwie Ludowe Jednostki Samoobrony (YPG), stanowiąca trzon SDF, od lat walczących przeciwko Państwu Islamskiemu u boku sił USA.

PAP, KG