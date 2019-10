Lotnisko Chopina nowe połączenia krajowe i zagraniczne

Już w najbliższy weekend (z soboty na niedzielę) przestawimy zegarki o godzinę do tyłu, co oznacza przejście na czas zimowy. Dla Lotniska Chopina to także początek nowego sezonu, zmiana rozkładu połączeń oraz pojawienie się ciekawych tras oferowanych przez przewoźników.

W nowym sezonie zimowym osoby podróżujące z Lotniska Chopina mogą liczyć na sporo nowych połączeń regularnych, które zaoferują Polskie Linie Lotnicze LOT. Już w najbliższą niedzielę, 27 października, krajowy przewoźnik wprowadzi bezpośrednie loty z Warszawy do Bydgoszczy, co jest kuszącą propozycją na szybką weekendowy wyjazd Zaplanowano 10 rejsów w tygodniu, które zostały tak dopasowane, aby umożliwić wygodne przesiadki pasażerom z największego miasta województwa kujawsko-pomorskiego w Warszawie. Z kolei 3 listopada wystartują regularne rejsy do Kolombo na Cejlonie (trzy razy w tygodniu) - wyspy znanej między innymi z plantacji herbaty, niesamowitej przyrody oraz pięknych plaż. Będzie to kolejna bezpośrednia trasa długodystansowa z Warszawy realizowana samolotem szerokokadłubowym. Na początku przyszłego roku wystartuje LOT-owskie połączenie na nowe lotnisko Pekinu - Daxing (otwarcie trasy 16 stycznia 2020, cztery razy w tygodniu).

Za sprawą Wizz Air od 29 października (trzy razy w tygodniu) polecimy do portowego miasta Ejlat (zmiana lotniska z VDA na ETM). Zaś już od 11 stycznia 2020 będziemy mogli obrać bardziej narciarskie kierunki: Grenoble, Turyn i Werona (loty raz w tygodniu). Ale to nie wszystko. 18 grudnia Wizz Air otworzy także nowe połączenie do Edynburga (loty cztery razy w tygodniu). Warto także wspomnieć, że w sezonie zimowym linia Qatar Airways zastąpi samoloty Airbus A320, A330 na Airbus A350 i Boeing 787-800.

Pojawią się również nowe ciekawe połączenia czarterowe. LOT zaoferuje Goa, na zachodnim wybrzeżu Półwyspu Indyjskiego (start 21 listopada, raz w tygodniu, przelot samolotem Boeing 787-800). Wspomniane Goa to nie jedyna propozycja dla osób, które zimową aurę będą chciały zamienić na cieplejsze klimaty. Pierwszy raz w sezonie zimowym z naszego lotniska będzie można polecieć samolotami Boeing 767 linii Blue Panorama Airlines na malownicze Malediwy rejsami realizowanymi dla biura podróży ITAKA. A jakie inne kierunki czarterowe w sezonie zimowym powinny cieszyć się największym zainteresowaniem? Tradycyjnie, te najbardziej turystyczne: Hurghada, Marsa Alam, Punta Cana, jak również Mombasa, Las Palmas, Teneryfa, Antalya, Sharm El Sheikh, Agadir czy Funchal.

Wkroczenie w nowy sezon to także dobry czas na lotnicze podsumowanie okresu letniego. Poniżej prezentujemy zestawienie dziesięciu najpopularniejszych kierunków, które wybrali pasażerowie Lotniska Chopina w zakończonym sezonie letnim.

TOP 10 kierunków pasażerskich w ruchu czarterowym: 1. Antalya - 209 799 pasażerów 2. Burgas - 79 427 pasażerów 3. Hurghada - 69 847 pasażerów 4. Rodos - 67 278 pasażerów 5. Heraklion - 60 638 pasażerów 6. Bodrum - 55 896 pasażerów 7. Kos 53 880 pasażerów 8. Zakynthos - 48 015 pasażerów 9. Marsa Alam - 42 164 pasażerów 10. Chania - 40 668 pasażerów

TOP 10 kierunków pasażerskich w całości ruchu (loty regularne i czarterowe): 1. Londyn - 531 434 pasażerów 2. Paryż - 298 768 pasażerów 3. Kijów - 288 806 pasażerów 4. Amsterdam - 287 337 pasażerów 5. Frankfurt - 282 375 pasażerów 6. Tel Awiw - 255 460 pasażerów 7. Bruksela - 240 379 pasażerów 8. Wiedeń - 211 878 pasażerów 9. Antalya - 209 799 pasażerów 10. Kraków - 202 446 pasażerów

