Papież: Słuchać głosu ubogich

Nie można pozostać obojętnym wobec wołania Amazonii i głosu ubogich - powiedział papież Franciszek podczas niedzielnego spotkania z wiernymi. Podkreślił, że zakończony synod biskupów na temat tej krainy „otworzył nowe drogi głoszenia Ewangelii”.

O zakończonym w sobotę synodzie w Watykanie pod hasłem „Amazonia: nowe drogi dla Kościoła i ekologii integralnej” papież mówił przed południową modlitwą Anioł Pański, na której zgromadziły się tysiące wiernych.

„Wołanie ubogich, a także Ziemi, dotarło do nas z Amazonii. Po tych trzech tygodniach nie możemy udawać, że nie usłyszeliśmy go. Głosy ubogich, a także wielu tych na zgromadzeniu synodalnym i poza nim, duszpasterzy, młodych, naukowców nakłaniają nas do tego, byśmy nie pozostali obojętnymi” - oświadczył Franciszek.

„Słyszeliśmy często zdanie: +później to zbyt późno+; nie może ono pozostać sloganem” - dodał.

Tłumacząc znaczenie synodu biskupów, papież wskazał: pragnęliśmy „otworzyć nowe drogi dla głoszenia Ewangelii”. „Poczuliśmy się zachęceni do tego, by wypłynąć na szerokie wody, porzucić wygodne brzegi naszych bezpiecznych portów, by znaleźć się na wodach głębokich; nie bagiennych, ale na otwartym morzu, gdzie Duch Święty wzywa do zarzucenia sieci” - wskazał. Oznacza to - jak wyjaśnił - przyjąć nowość i „odpowiedzieć na wezwanie do tego, by wyjść z (…) naszych schematów, by w centrum błyszczała Ewangelia z jej stylem”.

Papież modlił się do Matki Bożej czczonej jako „Królowa Amazonii”, którą stała się - jak zaznaczył - „nie w drodze podboju, ale inkulturacji”, jako „opiekunka maluczkich, obrończyni uciskanych”.

Podczas spotkania z wiernymi papież nawiązał do niepokojów w Libanie i skierował myśl zwłaszcza do tamtejszej młodzieży, która - jak to ujął Franciszek - „w minionych dniach sprawiła, że usłyszano jej wołanie w obliczu wyzwań i problemów społecznych oraz gospodarczych kraju”.

„Zachęcam wszystkich do poszukiwania sprawiedliwych rozwiązań na drodze dialogu i modlę się do Maryi Panny, Królowej Libanu, aby przy wsparciu wspólnoty międzynarodowej kraj ten dalej był przestrzenią pokojowego współżycia i poszanowania godności oraz wolności każdej osoby, z korzyścią dla całego regionu Bliskiego Wschodu, który bardzo cierpi” - apelował papież.