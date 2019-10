Rail Baltica czeka na opinie

Dopiero po uzyskaniu opinii różnych instytucji nt. rozważanych nowych wariantów przebiegu trasy kolejowej Rail Baltica w rejonie Białegostoku i na północy regionu, warianty te będą przedstawione do konsultacji społecznych mieszkańcom województwa podlaskiego - zapowiada PKP PLK SA

Poinformował o tym w poniedziałek po południu na sesji sejmiku województwa podlaskiego w Białymstoku zastępca dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK Marek Kubera.

Po protestach, jakie wzbudziły w ostatnich tygodniach przedstawione przez PKP PLK na konsultacjach z mieszkańcami poprzednie warianty przebiegu Rail Baltica w rejonie Białegostoku - czyli tzw. północnej obwodnicy tego miasta oraz na Suwalszczyźnie w gminach Puńsk i Szypliszki, PKP PLK w ramach prac nad studium wykonalności dla tych inwestycji, zaproponowało nowe korytarze przebiegu tej trasy. Kubera poinformował, że są cztery nowe takie korytarze-warianty dla obwodnicy Białegostoku i trzy dla Rail Baltica w gminach Puńsk i Szypliszki.

Kubera nie chciał mówić o szczegółach tych wariantów, bo zaznaczył, że to obecnie rozważane korytarze, gdzie szczegółowe warianty mogłyby się znajdować. Poinformował, że PKP PLK roześle w najbliższych dniach do różnych instytucji, które współuczestniczą w procesie realizacji inwestycji, np. do Lasów Państwowych, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska czy Wód Polskich pisma z prośbą o wyrażenie opinii, czy w tych korytarzach w ogóle jest możliwa realizacja inwestycji.

Te warianty z przedstawicielami społeczeństwa będziemy chcieli omówić, ale potrzebujemy najpierw stanowiska tych instytucji, żebyśmy wiedzieli, czy w ogóle nasz kierunek działania jest poprawny. Jeżeli się okaże niepoprawny, będziemy analizowali konkretne możliwości, inne w tym przypadku - powiedział Kubera.

Marek Kubera przypomniał, że międzynarodowa trasa kolejowa, łącząca kraje nadbałtyckie z innymi państwami w UE, na terenie Polski biegnąca od Warszawy przez Białystok, Ełk do granicy z Litwą w Trakiszkach, jest podzielona na wiele odcinków do realizacji. Poinformował, że są zakończone prace na odcinku Warszawa-Sadowne, trwa budowa na odcinku Sadowne-Czyżew, trwa przetarg na odcinek Czyżew-Białystok (wraz z modernizacją stacji Białystok). Dodał, że PKP PLK chciałyby w pierwszym kwartale 2020 r. podpisać umowę z wykonawcą tego odcinka.

Kubera dodał, że trwają prace nad studium wykonalności na północną obwodnicę Białegostoku i odcinek Ełk-granica z Litwą w Trakiszkach. Na odcinku Białystok-Ełk trwają już prace nad dokumentacją. PKP PLK chciałyby w 2020 r. zakończyć prace nad dokumentacją na odcinek Białystok-Ełk i ogłosić przetarg, w którym wyłoni wykonawcę robót.

Studium wykonalności na odcinek Ełk-Trakiszki ma być także gotowe w 2020 r. i w tym samym roku PKP PLK chcą ogłosić przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej tego odcinka - poinformował Kubera. Prace nad dokumentacją mają potrwać dwa lata i dopiero, gdy będzie ona gotowa, będzie można ogłaszać przetarg na wykonanie robót.

Kubera mówił, że na odcinku Warszawa-Białystok i Białystok-Ełk po zakończeniu inwestycji pociągi osobowe mają jeździć z maksymalną prędkością 200 km/h, a od Ełku do granicy w Trakiszkach 250 km/h, bo do takiej prędkości Rail Baltica jest budowana na Litwie.

Marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki podkreślił, że Rail Baltica to inwestycja kluczowa dla województwa podlaskiego z punktu widzenia rozwoju i gospodarki regionu. Podkreślał, że władzom zależy, żeby powstała. Podkreślał, że samorząd województwa chce współuczestniczyć w pracach nad wyborem wariantów, prosił o informowanie władz o spotkaniach na ten temat, bo chce w nich brać udział.

Przewodniczący sejmiku województwa podlaskiego Bogusław Dębski również podkreślał, że sprawa Rail Baltica będzie wymagała dalszej uwagi ze strony samorządu, bo to strategiczna inwestycja w regionie, a prace nad wariantami mają służyć temu, by wybrano najlepszy. Zapowiadał zbieranie przez samorząd wszystkich wniosków z toczącej się dyskusji. Mówił, że inwestycja powinna być wprowadzona do wojewódzkiego planu zagospodarowania przestrzennego.

PAP, mw