Kasy fiskalne online nie takie straszne

Początek 2020 roku oznacza rewolucję dla firm działających w handlu detalicznym. A w każdym razie dla branż, które jako pierwsze zostaną objęte obowiązkiem rejestrowania sprzedaży na kasach fiskalnych online. Na obligatoryjnej wymianie kasy da się jednak skorzystać.

Stare kasy tego nie miały, nowe… też nie

Żaden przedsiębiorca nie lubi wydawać pieniędzy bez potrzeby, tzn. na rozwiązania, które nie przyniosą mu wymiernych korzyści. A tak do tej pory miała się sytuacja z kasami fiskalnymi. Służą one wyłącznie do wypełnienia urzędowego obowiązku ewidencji sprzedaży. Poza tym jednak, mimo że rejestrują przecież dane sprzedażowe, nie umożliwiają generowania na ich podstawie raportów, które mogłyby dostarczyć przedsiębiorcy wiedzy pomagającej rozwijać firmę.

Nic dziwnego, że właściciele sklepów traktują ten wydatek jak zło konieczne. Jakby tego było mało, dotychczas używane kasy fiskalne już wkrótce będzie trzeba wymienić. Obowiązujące od maja nowe przepisy nakładają na poszczególne branże – a finalnie na wszystkich detalistów – obowiązek rejestrowania sprzedaży na kasach fiskalnych online, czyli urządzeniach, które automatycznie będą przekazywać dane do Centralnego Repozytorium Kas. Ma to na celu uszczelnienie systemu podatkowego.

Czym jeszcze kasy online różnią się od obecnych kas fiskalnych? Niestety – niczym. To technologiczne unowocześnienie samym przedsiębiorcom nie przynosi żadnych korzyści. Chyba że ci uważniej rozejrzą się po rynku i wybiorą urządzenie, które oprócz kasy oferuje dodatkowe funkcje.

Co zamiast kasy fiskalnej

Obowiązek wymiany kas będzie wprowadzany stopniowo w kolejnych grupach firm. Na pierwszy ogień pójdzie branża samochodowa. Firmy świadczące usługi naprawy pojazdów, wymiany opon, sprzedaży paliw itp. w kasę fiskalną online muszą zaopatrzyć się już na początku 2020 r. Kolejne grupy przedsiębiorców muszą wymienić kasy w lipcu, a potem styczniu 2021 r. Zapowiedzi Ministerstwa Finansów wskazują na to, że katalog branż objętych obowiązkiem posiadania kasy online z roku na rok będzie się powiększał.

Opłaca się jednak nie czekać z wymianą do ostatniej chwili i zrobić to już teraz. Dlaczego? Bo można na tym skorzystać! Nowelizacja przepisów to dobry moment, by kasę służącą wyłącznie do ewidencji zastąpić innowacyjnym urządzeniem, które będzie realnym wsparciem dla biznesu.

Mowa o kasoterminalu, czyli połączeniu kasy fiskalnej, terminala płatniczego i platformy do zarządzania sklepem. Przedsiębiorcy, którzy wybiorą to rozwiązanie, oprócz prowadzenia ewidencji sprzedaży zgodnie z nowymi przepisami, będą mogli oferować klientom płatności bezgotówkowe, a także wygodnie kontrolować wyniki sklepu. Kasoterminal przesyła wszelkie dane i statystyki na smartfon lub komputer, wystarczy więc dostęp do internetu, by wiedzieć, jak idzie nam sprzedaż w danym miesiącu lub które towary należy uzupełnić. Co ważne – wszystkie te funkcje można mieć w cenie zbliżonej do zwykłej kasy fiskalnej. W ramach promocji w Idea Banku kasoterminal online zamówimy już od 1299 zł, a w pakiecie otrzymamy darmowe konto firmowe.