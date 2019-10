Jeździmy PKP City. Do października przybyło 2 mln pasażerów

Z usług PKP Intercity skorzystało ponad 36,7 mln pasażerów w okresie I-III kw. 2019 r., czyli niemal 2 mln osób więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku, podała spółka. Przewoźnik zakład, że w całym roku osiągnie wyższy wynik niż w rok 2018.

„PKP Intercity utrzymuje się na ścieżce wzrostu liczby pasażerów. Od początku stycznia do końca września bieżącego roku pociągami przewoźnika podróżowało ponad 36,7 mln pasażerów, co oznacza 5,5-procentowy wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2018 roku” - czytamy w komunikacie.

„Za nami najlepsze od 10 lat pierwsze półrocze, kolejne rekordowe wakacje. A teraz po trzech pierwszych kwartałach możemy śmiało powiedzieć, że 2019 będzie kolejnym rokiem, w którym odnotujemy lepszy wynik niż w poprzednich dwunastu miesiącach roku ubiegłego. Biorąc pod uwagę stale rosnące zainteresowanie podróżami koleją, spodziewamy się, że do 2023 roku uda nam się osiągnąć liczbę 70 mln przewiezionych pasażerów w ciągu roku, co będzie oznaczało ponad dwukrotny wzrost względem roku 2015” - skomentował prezes Marek Chraniuk, cytowany w komunikacie.

Bardzo istotny wpływ na dalszy wzrost liczby pasażerów będzie mieć konsekwentnie rosnący komfort podróżowania wynikający z intensywnych inwestycji przewoźnika w nowoczesny tabor. Pierwsze trzy kwartały 2019 roku przyniosły kolejne podpisane lub rozszerzone umowy w ramach największego programu inwestycyjnego w historii spółki pt. „PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji”, przypomniano także.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2018 r. miał 46 mln pasażerów.

ISBnews, DS