Znaleźć pracę, jak sympatię na portalu randkowym

Nowa usługa OLX to sprytne rozwiązanie, które sprawia, że aby poinformować kandydata na pracownika o zainteresowaniu, wystarczy dać „lajka” jego profilowi stworzonemu w serwisie. To odmieni proces rekrutacji, który będzie przebiegał niczym na… portalu randkowym.

Zawody deficytowe, co to właściwie znaczy

Według danych Europejskiego Urzędu Statystycznego bezrobocie w Polsce w czerwcu br. spadło poniżej 4 proc. Z kolei dane raportu „Barometr zawodów 2019” w 2019 roku potwierdzają na rynku pracy aż 31 zawodów deficytowych. Dla porównania rok wcześniej liczba ta wynosiła 27, zaś w 2017 roku – 23. Szacuje się, że w bieżącym roku zawody deficytowe stanowiły już 19 proc. wszystkich analizowanych, podczas gdy rok wcześniej – 16 proc. Takie tendencje na rynku pracy to poważny kłopot dla pracodawców. Obok pracowników branży budowlanej czy transportowej, gdzie liczba wakatów jest porażająca, narastają kłopoty z rekrutacją w zawodach łączących umiejętności prac umysłowych i fizycznych.

Analiza rynku pracy oraz obserwacje m. in. naszego serwisu OLX odwiedzanego codziennie przez około 500 tys. użytkowników pozwalają nam sądzić, że przed największym wyzwaniem stoją właśnie rekruterzy z branż usługowych czy przedstawicieli handlowych - mówi Tomasz Grzechnik, New Ventures Operations Manager w Grupie OLX.

Z czego wynika taki stan rzeczy?

Pracę w sprzedaży i obsłudze klienta po prostu trzeba lubić. Dobry kontakt z klientem oraz wysoka motywacja do osiągania celów to ważne cechy na tym stanowisku. Największym wyzwaniem w rekrutacji do działu obsługi klienta jest oczywiście znalezienie właściwych osób. Szukamy ludzi, którzy nie tyle posiadają twarde kompetencje, ale którzy dodatkowo mają w sobie „to coś” i potrafią się uczyć. Nie jest łatwo znaleźć takich kandydatów – mówi Kamila Gwizun, specjalistka ds. rekrutacji w INEA S.A. Poznańska firma to dostawca najszybszego Internetu w Polsce i jeden z większych pracodawców w regionie, zatrudniający około 1000 osób.

Ułatwienie dla… jednych i drugich

Pracodawcy dziś nie mogą przebierać w CV leżących na biurkach czy wysłanych na skrzynki mailowe. W poszukiwaniu idealnych kandydatów korzystają z różnych dróg – od obecności na targach pracy, przez korzystanie z firmy rekrutacyjnych aż po ogłoszenia publikowane w mediach czy specjalnych portalach.

Odpowiedzią na rosnące wymagania są nowoczesne narzędzia. Nową propozycją stworzoną przez Grupę OLX jest specjalna usługa Spot znajdująca się w serwisie. Jakie będą jej główne funkcjonalności?

Potencjalny kandydat bezpłatnie zakłada w naszym serwisie swój profil i uzupełnia go o standardowe informacje dotyczące doświadczenia, umiejętności. Innowacyjność polega na łatwym powiadamianiu kandydatów o zainteresowaniu przez „lajka” ich profilu ze strony rekruterów, a w przypadku zainteresowania z obu stron pojawia się duża szansa na zatrudnienie – dodaje Tomasz Grzechnik z OLX.

Taki mechanizm pozwala zaoszczędzić czas rekruterów, dając im tym samym możliwość sprawnego zaczepienia potencjalnego kandydata. Z kolei użytkownik, który niekoniecznie musi szukać pracy w danym momencie, może w prosty sposób zmienić pracodawcę na takiego, który zagwarantuje mu większe zarobki lub możliwości rozwoju czy awansu.

Dzięki temu narzędziu mamy dostęp do różnorodnej bazy kandydatów. Widzimy, jakie osoby są otwarte na zmianę pracy oraz jakie są ich oczekiwania względem pracodawcy. Kandydaci mają też możliwość oceny naszych ogłoszeń – polubienia lub odrzucenia. Dzięki Spot otrzymujemy kontakt, tylko do osoby, która jest zainteresowana naszym ogłoszeniem, co niewątpliwe wpływa na czas oraz skuteczność – komentuje specjalistka ds. rekrutacji w INEA, która miała już okazję korzystać z narzędzia.

W ten sposób można też podejrzeć w profilu kandydata procent dopasowania użytkownika do ogłoszenia względem np. lokalizacji, oczekiwań finansowych.

