Katastrofa smoleńska - nowe, stare oświadczenia

Nie ma jeszcze oficjalnych informacji na temat efektów tygodniowej obecności przedstawicieli PK w Smoleńsku, zaś stanowisko rosyjskich śledczych - jak jednoznacznie wynika z komunikatu, wcześniej już wyrażane - sugeruje, że Rosjanie skończyli już dochodzenie w sprawie smoleńskiej katastrofy…

Jak podawaliśmy we wcześniejszym komunikacie Prokuratorzy wracają ze Smoleńska, grupa prokuratorów po tygodniowym pobycie w Smoleńsku wraca do Polski. Prokuratura Krajowa prowadziła zaplanowane czynności procesowe wspólnie ze specjalistami prokuratorzy z Zespołu Śledczego nr I. Również we wcześniejszych wyjazdach do Smoleńska brali udział prokuratorzy i specjaliści - technicy kryminalistyczni.

Rosyjski Komitet Śledczy, informując o wizycie, podał, że jego przedstawiciele uczestniczą w oględzinach wspólnie z polskimi prokuratorami. Działania prowadzono „z zastosowaniem zdjęć i nagrań wideo” - wynikało z komunikatu komitetu.

Tak jak dwie poprzednie wizyty - z jesieni 2018 r. i z maja 2019 r. - również i ta była wynikiem realizacji wniosków o pomoc prawną kierowanych przez Zespół Śledczy nr I PK do rosyjskiej Prokuratury Generalnej.

Na zakończenie prac prokuratorów w Smoleńsku nie ogłoszono oficjalnych oświadczeń. Komitet Śledczy w poniedziałek powtórzył wcześniej wyrażane stanowisko, że rosyjscy śledczy nie mają wątpliwości co do przyczyn katastrofy z 10 kwietnia 2010 r. Żadne dalsze informacje nie pojawiły się w mediach rosyjskich, które jedynie przekazały komunikat Komitetu.

